Джонни Деппу поставили диагноз

В руках журналистов The Hollywood Reporter оказались документы, которые Эмбер Хёрд представила суду в процессе развода с известным актером Джонни Деппом , который, по словам актрисы, на протяжение нескольких лет её избивал.

В документах Эмбер сделала акцент на том, что у Джонни есть вторая личность, которую она назвала «Монстром». Именно в «Монстра», как утверждает актриса, превращался Депп, когда избивал её за закрытыми дверями своего особняка.

Хёрд также в письменном виде описала несколько сцен насилия.