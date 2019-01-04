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Джонни Деппу поставили диагноз 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
В руках журналистов The Hollywood Reporter оказались документы, которые Эмбер Хёрд представила суду в процессе развода с известным актером Джонни Деппом, который, по словам актрисы, на протяжение нескольких лет её избивал.
В документах Эмбер сделала акцент на том, что у Джонни есть вторая личность, которую она назвала «Монстром». Именно в «Монстра», как утверждает актриса, превращался Депп, когда избивал её за закрытыми дверями своего особняка.
Хёрд также в письменном виде описала несколько сцен насилия.
«Он разбил много стеклянных вещей. Осколки валялись по всему полу. Но он не успокаивался и продолжать кричать», — заявила звезда.
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Шоу-бизнес , Джонни Депп , The Hollywood Reporter
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