Джонни Деппу поставили диагноз 

В руках журналистов The Hollywood Reporter оказались документы, которые Эмбер Хёрд представила суду в процессе развода с известным актером Джонни Деппом, который, по словам актрисы, на протяжение нескольких лет её избивал.
В документах Эмбер сделала акцент на том, что у Джонни есть вторая личность, которую она назвала «Монстром». Именно в «Монстра», как утверждает актриса, превращался Депп, когда избивал её за закрытыми дверями своего особняка.
Хёрд также в письменном виде описала несколько сцен насилия.
«Он разбил много стеклянных вещей. Осколки валялись по всему полу. Но он не успокаивался и продолжать кричать», — заявила звезда.