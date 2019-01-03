Джигурда показал последнее видео поющего Криса Кельми

Видеозапись Джигурда сопроводил стихотворением, в котором в свойственной ему метафоричной образной форме выразил соболезнования в связи с утратой Кельми.

«Владимир Гунбин поет знаковую песню своего друга Криса (Анатолия) Кельми «Замыкая круг». За год до ухода талантливейшего композитора и певца», — написал Джигурда в Instagram.

Напомним, российского музыканта Криса Кельми не стало 1 января 2019 года. Причина смерти неизвестна, подробности не сообщаются.