Джигурда показал последнее видео поющего Криса Кельми 

Эпатажный российский актер и шоумен Никита Джигурда показал последнее видео певца Криса Кельми. На нем музыкант аккомпанирует на синтезаторе своему другу Владимиру Гунбину, исполняющему песню «Замыкая круг».
Видеозапись Джигурда сопроводил стихотворением, в котором в свойственной ему метафоричной образной форме выразил соболезнования в связи с утратой Кельми.
«Владимир Гунбин поет знаковую песню своего друга Криса (Анатолия) Кельми «Замыкая круг». За год до ухода талантливейшего композитора и певца», — написал Джигурда в Instagram.
Напомним, российского музыканта Криса Кельми не стало 1 января 2019 года. Причина смерти неизвестна, подробности не сообщаются.