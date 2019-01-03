Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джигурда показал последнее видео поющего Криса Кельми 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эпатажный российский актер и шоумен Никита Джигурда показал последнее видео певца Криса Кельми. На нем музыкант аккомпанирует на синтезаторе своему другу Владимиру Гунбину, исполняющему песню «Замыкая круг».
Видеозапись Джигурда сопроводил стихотворением, в котором в свойственной ему метафоричной образной форме выразил соболезнования в связи с утратой Кельми.
Разин сообщил шокирующие подробности похорон Кельми
«Владимир Гунбин поет знаковую песню своего друга Криса (Анатолия) Кельми «Замыкая круг». За год до ухода талантливейшего композитора и певца», — написал Джигурда в Instagram.
Напомним, российского музыканта Криса Кельми не стало 1 января 2019 года. Причина смерти неизвестна, подробности не сообщаются.
ТК «Звезда»: последние новости
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек» Стало известно, кому Крис Кельми завещал свое имущество «Он всегда был мне другом» – Андрей Разин выразил свои соболезнования в связи со смертью Криса Кельми
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Крис Кельми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев раскрыл подробности нового похода своих кораблей224
Минометный взвод силовиков прибыл в Донбасс164
Число погибших в Магнитогорске возросло180
Франция выдала России беглого экс-министра319
Под завалами в Магнитогорске нашли живую собаку2
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант кардинально сменил имидж
Шоу-бизнес
00:53
Разин сообщил шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение