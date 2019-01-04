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Родственники не могут договориться по поводу похорон Криса Кельми 

Газета.Ru + ещё 24 1 час назад
Фото: ТАСС
Брат Криса Кельми Евгений Суслин не поддержал идею похоронить певца инкогнито. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
По его словам, в настоящее время до супруги исполнителя нельзя дозвониться, так как она отключила телефон.
"Мы со старшим братом Криса категорически против непубличных похорон", — сказал Суслин.
Он добавил, что Крис Кельми является народным достоянием. Кроме того, его коллеги и родственники хотят с ним проститься.
Ранее музыкальный продюсер Андрей Разин рассказал, что родственники умершего исполнителя Криса Кельми решили похоронить его без публичной церемонии прощания.
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