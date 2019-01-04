Родственники не могут договориться по поводу похорон Криса Кельми

Брат Криса Кельми Евгений Суслин не поддержал идею похоронить певца инкогнито. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

По его словам, в настоящее время до супруги исполнителя нельзя дозвониться, так как она отключила телефон.

"Мы со старшим братом Криса категорически против непубличных похорон", — сказал Суслин.

Он добавил, что Крис Кельми является народным достоянием. Кроме того, его коллеги и родственники хотят с ним проститься.