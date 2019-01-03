«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми

Крис Кельми составил завещание незадолго до смерти

Советский и российский певец, автор хита «Ночное рандеву» Крис Кельми перед смертью составил завещание. По данным СМИ, в него вошли коттедж и три квартиры общей стоимостью около 100 млн рублей, которые он отписал бывшей жене и сыну.

Советский и российский певец Крис Кельми, скончавшийся 1 января в возрасте 63 лет, составил завещание незадолго до смерти. Об этом артист рассказал в интервью телеканалу НТВ еще в начале декабря.

«Я тут вот написал завещание. Было два приступа, лежал в реанимации. С природой не поспоришь, — сказал Кельми в программе «Ты не поверишь». — Там все в порядке, там всем хватит».

Уточнялось, что в состав завещания вошли коттедж и три квартиры, суммарной стоимостью около 100 млн рублей, которые музыкант намеревался оставить своей бывшей жене и сыну Кристиану.

О том, что звезда 90-х Крис Кельми умер в возрасте 63 лет в своем доме в Подмосковье , первым сообщило издание «СтарХит» со ссылкой на близкий к окружению артиста источник. Согласно СМИ, его не стало после новогодней ночи. «Умер 1 января, был доставлен в Наро-Фоминский морг», — рассказал собеседник.

Точная причина смерти Кельми на данный момент неизвестна. По последним данным, ей могла стать остановка сердца. Известно, что музыкант долгое время боролся с алкогольной зависимостью, из-за которой у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Как отмечает «Пятый канал», врачи скорой помощи приезжали к певцу буквально «через день-два». При этом он часто жаловался на проблемы с сердцем и печенью.

Новость о внезапной кончине Криса стала неожиданной для его друзей и коллег по цеху. Одним из первых, кто прокомментировал смерть Кельми, был заслуженный артист России Алексей Глызин

«Для меня это жутко, когда мои товарищи, коллеги, люди, с которыми я знаком много лет, — цитирует Глызина РЕН ТВ. — Меня с ним многое связывало в творческом плане. Именно Крис познакомил меня с Юрием Чернавским, который впоследствии создал со мной студию «Рекорд». Царствие Небесное Крису. Он был очень хорошим человеком. Жаль, что так рано уходят великие артисты».

Исполнитель добавил, что Крис всегда был затейником и весельчаком, но в последнее время начал злоупотреблять алкоголем.

Заслуженная артистка России Диана Гурцкая также отреагировала на сообщение о смерти певца. По ее словам, он был талантливым автором, а его культовая песня «Замыкая круг» стала гимном многих поколений.

«Он стал настоящим явлением отечественной музыкальной культуры, а созданное им в 1980 году «Рок-ателье» — глотком подлинной свободы в жестко регламентированном мире советской действительности», — цитирует артистку РИА «Новости».

После смерти своего коллеги, автора хита 90-х «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина , который скончался 17 ноября на 55-м году жизни, Кельми пообещал побороть алкогольную зависимость.

«Действительно, Крис страдал от алкоголизма, но это в прошлом, я уверен, — рассказывал «СтарХиту» брат и по совместительству директор музыканта Евгений Суслин. — Сейчас брат уехал за город. Там ему хорошо: свежий воздух, никто не беспокоит… Осознал, что так, как раньше, нельзя. Правда, ничто не проходит бесследно. Становится то лучше, то хуже — дают о себе знать сердце и почки».

В последнее время певец жил затворником в своем особняке. По информации прессы, у него были серьезные проблемы со здоровьем. В частности, ходили слухи, что из-за приступов эпилепсии и чрезмерного употребления алкоголя у Кельми возникли трудности с речью. Близкие утверждали, что артисту уже давно требовалась серьезная медицинская помощь.

По некоторым данным, еще в декабре бывшая возлюбленная музыканта рассказывала журналистам, что беспокоится за его здоровье. Тогда женщина заявила, что Крис живет в окружении людей, которые спаивают его и поддерживают в неадекватном состоянии.

В то же время сам Кельми опровергал информацию о наличии у него алкозависимости. Однако известно, что он проходил лечение в реабилитационной клинике Таиланда вместе с телеведущей Даной Борисовой и Евгением Осиным.

Крис Кельми (настоящее имя — Анатолий Кельми) получил национальную известность как участник групп «Високосное лето», «Автограф» и «Рок-Ателье», после чего выступал и соло. Среди наиболее популярных песен артиста — «Ночное рандеву», «Эй, парень, не торопись», «Усталое такси» и «Замыкая круг».