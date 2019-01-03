Серов назвал Криса Кельми «личностью»

Он выразил уверенность, что причиной этого стало злоупотребление алкоголем.

"Крис был личностью, я очень огорчен, что он ушел так глупо. В нашей жизни и так хватает болезней и негатива, но зачем еще ударяться в спиртное?", — заявил Серов.

Певец добавил, что многие его коллеги также огорчены этой новостью.