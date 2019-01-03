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Серов назвал Криса Кельми «личностью» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певец Александр Серов выразил сожаление в связи со смертью музыкального исполнителя Криса Кельми. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Он выразил уверенность, что причиной этого стало злоупотребление алкоголем.
"Крис был личностью, я очень огорчен, что он ушел так глупо. В нашей жизни и так хватает болезней и негатива, но зачем еще ударяться в спиртное?", — заявил Серов.
Певец добавил, что многие его коллеги также огорчены этой новостью.
Ранее сообщалось, что российская певица Лада Дэнс прокомментировала известие о смерти Криса Кельми.
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Шоу-бизнес , лада Дэнс , Александр Серов , Крис Кельми
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