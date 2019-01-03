«Он был гением»: смерть Кельми шокировала звезд

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«Он был гением»: коллеги оплакивают Криса Кельми 

ТВ Центр + ещё 4 10 часов назад
Певец скончался после празднования Нового года
Российский певец, композитор Крис Кельми скончался 1 января. Артисту было 63 года. Он умер на своей даче в Наро-Фоминском районе Подмосковья, передает "ТВ Центр".
"Кельми настойчиво себя убивал"
Друзья и родные скорбят в связи с кончиной исполнителя. Музыкальный продюсер Александр Чепарухин написал на своей странице в соцсети, что разрыдался, увидев трагические новости. "И сижу я сейчас утром в Лос-Анджелесе, смотрю это и горько плачу", — заявил Чепарухин.
Певица Лада Дэнс назвала Кельми ярким человеком и посетовала, что пагубное пристрастие убивает все больше творческих людей. "Я знаю, что он пил последние три года сильно и к сожалению, этот недуг хороших мужчин и музыкантов и вообще людей забирает", — сказала Дэнс в беседе с РЕН.
В свою очередь Лолита Милявская заявила, что Крис Кельми был гением. "Давайте все споем сегодня песню "Замыкая круг". Наверное, это лучшее, что можно будет сегодня сделать для Криса", — отметила Лолита в видеообращении, которое размещено в Instagram.
В 1980-е и 1990-е Крис Кельми был одним из самых популярных рок-музыкантов в стране. Инженер по первому образованию, закончил Гнесинку по специальности пианист. Свой сценический псевдоним Крис — Анатолий Кельми взял в честь главного героя повести Станислава Лема "Солярис".
Музыкант в разные годы был участником групп "Високосное лето", "Автограф" и "Рок-ателье", потом выступал сольно. Наибольшую известность артисту принесли песни "Усталое такси" и "Ночное рандеву", а также хит 1980-х "Замыкая круг", который исполняли самые известные музыканты.
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Шоу-бизнес , Видео , лада Дэнс , Александр Чепарухин , Лолита Милявская , Крис Кельми , ТВ Центр , Московская область
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