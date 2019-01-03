«Он был гением»: смерть Кельми шокировала звезд

«Он был гением»: коллеги оплакивают Криса Кельми

Певец скончался после празднования Нового года

Друзья и родные скорбят в связи с кончиной исполнителя. Музыкальный продюсер Александр Чепарухин написал на своей странице в соцсети, что разрыдался, увидев трагические новости. "И сижу я сейчас утром в Лос-Анджелесе, смотрю это и горько плачу", — заявил Чепарухин.

Певица Лада Дэнс назвала Кельми ярким человеком и посетовала, что пагубное пристрастие убивает все больше творческих людей. "Я знаю, что он пил последние три года сильно и к сожалению, этот недуг хороших мужчин и музыкантов и вообще людей забирает", — сказала Дэнс в беседе с РЕН.

В 1980-е и 1990-е Крис Кельми был одним из самых популярных рок-музыкантов в стране. Инженер по первому образованию, закончил Гнесинку по специальности пианист. Свой сценический псевдоним Крис — Анатолий Кельми взял в честь главного героя повести Станислава Лема "Солярис".

Музыкант в разные годы был участником групп "Високосное лето", "Автограф" и "Рок-ателье", потом выступал сольно. Наибольшую известность артисту принесли песни "Усталое такси" и "Ночное рандеву", а также хит 1980-х "Замыкая круг", который исполняли самые известные музыканты.