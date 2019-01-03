Кому достанется многомиллионное наследство Кельми

Певец Крис Кельми предчувствовал свою кончину и составил завещание незадолго до смерти в новогоднюю ночь. Он оставил недвижимость на 100 млн рублей супруге и единственному сыну, пишет Starhit

Вернувшись в Россию Кельми взялся за старое. Певец жил затворником в загородном коттедже и плохо себя чувствовал. Поговаривали, что у музыканта начались приступы эпилепсии, и он не всегда находился в адекватном состоянии. В какой-то момент ему стало настолько плохо, что он решил составить завещание, предчувствуя близкую смерть.

О завещании певец сам рассказал журналистам в начале декабря. В документе говорится, что имущество певца после смерти должно достаться бывшей жене и сыну.

«Да, я составил завещание и заверил его. Все оставлю бывшей жене и сыну Кристину, там все в порядке, там всем хватит», — признался певец. При этом младшего брата Евгения он не упомянул. Евгений был концертным директором музыканта.

Риэлторы оценивают наследство в 100 миллионов рублей. Такова общая стоимость коттеджа в Подмосковье и трех квартир в Москве.

При этом родственникам также перейдут права на песни Кельми.