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Кому достанется многомиллионное наследство Кельми 

Рамблер + ещё 11 8 часов назад
Певец Крис Кельми предчувствовал свою кончину и составил завещание незадолго до смерти в новогоднюю ночь. Он оставил недвижимость на 100 млн рублей супруге и единственному сыну, пишет Starhit.
Издание сообщает, что в позапрошлом году Крис Кельми проходил лечение в Таиланде от алкоголизма. Ему составляли компанию Евгений Осин и Дана Борисова.
Названа причина смерти Криса Кельми
Вернувшись в Россию Кельми взялся за старое. Певец жил затворником в загородном коттедже и плохо себя чувствовал. Поговаривали, что у музыканта начались приступы эпилепсии, и он не всегда находился в адекватном состоянии. В какой-то момент ему стало настолько плохо, что он решил составить завещание, предчувствуя близкую смерть.
О завещании певец сам рассказал журналистам в начале декабря. В документе говорится, что имущество певца после смерти должно достаться бывшей жене и сыну.
«Да, я составил завещание и заверил его. Все оставлю бывшей жене и сыну Кристину, там все в порядке, там всем хватит», — признался певец. При этом младшего брата Евгения он не упомянул. Евгений был концертным директором музыканта.
Риэлторы оценивают наследство в 100 миллионов рублей. Такова общая стоимость коттеджа в Подмосковье и трех квартир в Москве.
При этом родственникам также перейдут права на песни Кельми.
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Шоу-бизнес , Видео , Дана Борисова , Крис Кельми , Евгений Осин , StarHit , Таиланд
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