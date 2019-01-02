Решившую нажиться на России Ротару затащили на Первый канал

Скандал с отказом Софии Ротару от выступлений в России продолжает греметь. Выяснилось, что певица подумывала о выступлении в новогоднем эфире, однако заломила слишком большую цену.

Россияне, кажется, сильно обиделись на Софию Ротару после того, как она отказалась выступать на отечественной сцене. Она приняла такое решение после того, как президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение.

Все началось с отказа от участия в музыкальном фестивале "Песня года". Не появилась она и на съемках новогодних программ. Впрочем, как оказалось, певица рассматривала возможность появиться на экранах россиян.

"Говорят, Ротару отказалась петь в наших "огоньках", поскольку ей не дали тот гонорар, который она озвучила. Сумма показалась теленачальникам слишком серьезной. С учетом, что почти все артисты снимаются в "огоньках" бесплатно", — цитирует сайт "Комсомольская правда" знакомый с ситуацией источник.

Отметим, певица все же появилась в новогоднем эфире Первого канала. Она исполнила хит "Белая зима". Впрочем, сама Ротару, кажется, про произошедшее не знает — в эфир попала ее прошлогодняя запись.