Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой

Вопреки традициям, зрители не увидели нового номера от главной звезды российской эстрады Аллы Пугачевой в новогоднюю ночь. Стала известна причина, по которой Примадонна пропала с экранов.

Новогодние огоньки, а которых год за годом появляются одни и те же артисты с почти неизменным репертуаром, успели стать одним из самых узнаваемых атрибутов встречи Нового года в России , вместе с просмотром фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Безусловно, многие зрители ругают эти программы за их вторичность и отсутствие какой-либо выдумки.

Однако и это ворчание стало своего рода предновогодней традицией. Ярким доказательством тому служит беспокойство, с которым многие россияне отметили отсутствие на своих экранах Аллы Пугачевой. Увидеть ее можно было только во время повторного показа прошлогоднего эфира. Нового же номера Примадонна не показала.

О том, почему певица внезапно пропала с экранов, рассказали друзья семьи. "Нет песни подходящей. И просто нет желания", — цитирует сайт "Комсомольская правда" близких артистки. "Копит силы и вдохновение для юбилейного концерта, который пройдет в апреле в Кремлевском дворце", — добавили они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 30 Дек 2018 в 11:03 PST Стало известно, что Примадонна, несмотря на заоблачные гонорары, отказалась даже участвовать от работы на новогодних корпоративах, передает портал vokrug.tv. За ее появление на сцене, по слухам, готовы были выкладывать порядка 300 тысяч евро. От почти 24 миллионов рублей за не самую пыльную работу Алла Пугачева отказалась ради того, чтобы встретить праздник в кругу семьи.