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Мария Кожевникова выложила фото под капельницей 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Актриса и депутат Госдумы VI созыва Мария Кожевникова выложила фотографию с капельницей в Instagram и сообщила, что сильно заболела.
"Вот так, держалась, держалась…" — гласит подпись к снимку.
Кожевникова добавила, что намного сильнее переживает за своего ребенка, который тоже заболел.
Позднее актриса призналась, что чувствует себя лучше. По ее словам, перед Новым годом ей стало настолько плохо, что она не могла двигаться и говорить. Кожевникова считает, что у нее была сильная интоксикация из-за "вируса. Артистка не уточнила, какой ей поставили диагноз. Речь, вероятно, идет о гриппе или ОРВИ.
Кожевникова поблагодарила родственников и медицинских работников за помощь и заботу.
Мария Кожевникова известна по ролям в сериале "Универ" и в фильмах "Духless", "Батальонъ" и "Собибор".
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Шоу-бизнес , Другое , Мария Кожевникова , Госдума
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