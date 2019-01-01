Петр Захаров стал победителем седьмого сезона вокального проекта «Голос»

Петр Захаров стал победителем телевизионного шоу "Голос. Перезагрузка" по итогам зрительского sms-голосования. Финал проекта был показан вечером во вторник в прямом эфире Первого канала

За Захарова, наставником которого был Константин Меладзе , проголосовали 54,1% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще трое участников: Рушана Валиева — подопечная Сергея Шнурова , Амирхан Умаев под руководством Ани Лорак и Шаэн Оганесян, чей наставник — Баста.

Доход, собранный в ходе голосования, будет направлен на благотворительность. Средства пойдут в фонд по борьбе с инсультом "ОРБИ", чья миссия направлена на сокращение количества случаев инсульта в России и уменьшение тяжести последствий этого заболевания.

"Голос" — вокальный телепроект, представляющий российскую адаптацию оригинального формата The Voice. Выходит в эфир Первого канала с 2012 года. Победителем первого сезона конкурса стала Дина Гарипова , второго — Сергей Волчков , третьего — Александра Воробьева, четвертого — иеромонах Фотий, пятого — Дарья Антонюк. Победителем шестого сезона стал Селим Алахяров.

Новый сезон получил название "Перезагрузка", он стартовал 12 октября 2018 года. Согласно правилам проекта, конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.