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В Магнитогорске произошло новое ЧП

Петр Захаров стал победителем седьмого сезона вокального проекта «Голос» 

ТАСС + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Первый канал
Петр Захаров стал победителем телевизионного шоу "Голос. Перезагрузка" по итогам зрительского sms-голосования. Финал проекта был показан вечером во вторник в прямом эфире Первого канала.
За Захарова, наставником которого был Константин Меладзе, проголосовали 54,1% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще трое участников: Рушана Валиева — подопечная Сергея Шнурова, Амирхан Умаев под руководством Ани Лорак и Шаэн Оганесян, чей наставник — Баста.
Доход, собранный в ходе голосования, будет направлен на благотворительность. Средства пойдут в фонд по борьбе с инсультом "ОРБИ", чья миссия направлена на сокращение количества случаев инсульта в России и уменьшение тяжести последствий этого заболевания.
"Голос" — вокальный телепроект, представляющий российскую адаптацию оригинального формата The Voice. Выходит в эфир Первого канала с 2012 года. Победителем первого сезона конкурса стала Дина Гарипова, второго — Сергей Волчков, третьего — Александра Воробьева, четвертого — иеромонах Фотий, пятого — Дарья Антонюк. Победителем шестого сезона стал Селим Алахяров.
Новый сезон получил название "Перезагрузка", он стартовал 12 октября 2018 года. Согласно правилам проекта, конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.
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Шоу-бизнес , Сергей Волчков , Константин Меладзе , Петр Захаров , Сергей Шнуров , Дина Гарипова , Первый канал
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