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Дети бросят Сябитову в Новый год в одиночестве 

Дни.ру 1 час назад
Фото: соцсети
Звезда шоу "Давай поженимся!" Первого канала Роза Сябитова планирует на новогодних каникулах как следует отдохнуть. Знаменитость будет наслаждаться спокойной домашней атмосферой.
Самая известная сваха страны Роза Сябитова рассказала, что уже пять лет празднует Новый год в одиночестве. Ей, как работнику телевидения, хватает шумных празднований на съемочных площадках, поэтому ночь с 31 декабря на 1 января ей хочется провести тихо, по-домашнему.
"Я называю это салатно-пульто-домашние тапочки новый год" — говорит ведущая.
По словам Розы, на кануне праздника она принимает поздравления от детей, готовит вместе с ними салаты, а после, когда наследники бросают ее и разбегаются по шумным компаниям, отдыхает в одиночестве.
Правда, в этот раз у Розы небольшое изменение культурной программы.
"Я переехала загород, так что у меня будет большая елка, а вместо халата и тапочек — красивая шелковая пижама", — рассказала Сябитова.
Телесваха отмечает, что переезд загород добавил много приятных забот. Роза решила украсить фасад дома иллюминацией. Для размещения уличной гирлянды пришлось вызвать целую бригаду рабочих и заказать строительный кран.
Также на участке декорирована одна из пяти елок. По словам знаменитости, ее пушистая красавица сможет дать фору главному новогоднему дереву страны — Кремлевской елке.
В доме поставят необычное хвойное дерево, украшенное настоящими конфетами, мандаринами и другими сладостями. Для внутреннего убранства дома Роза уже заказала новогодние скатерти, подушки и прочие предметы интерьера. Об этом сообщает StarHit.
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Шоу-бизнес , Роза Сябитова
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