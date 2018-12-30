Накипело: «Уральские пельмени» развалились

Звезда популярного юмористического коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, что команда уже давно распалась на два объединения, которое гастролирует по отдельности. Вместе «Уральские пельмени» появляются только на телевидении и на домашних выступлениях в Екатеринбурге

Звезда «Уральских пельменей» актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности. Об этом артистка написала в своем инстаграме.

«Друзья! Новый Год — пора откровений, — написала Михалкова. — О моем участии в «Уральских Пельменях» — наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikhalkova Iuliia (@mihalkova) 29 Дек 2018 в 3:35 PST Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым — в другую. Меня нет ни там, ни там».

Актриса также заявила, что уже весь год получает вопросы от журналистов и поклонников по поводу ее отсутствия в шоу, и с чем это может быть связано. Более того, сами участники коллектива настойчиво предлагают ей сделать выбор: «за красных или за белых».

Михалкова объяснила, почему она так и не приняла решения с кем выступать: со старыми «Уральскими пельменями», или с новыми. По мнению актрисы, оба новообразованных коллектива являются для нее единой семьей, и, образно говоря, от нее требуют выбрать «между мамой и папой».

«Я в равной степени люблю Андрея и Славу, Сокола и Брекоту, всех-всех, даже Исаева! Да, Сергей, даже тебя! Мы столько вместе прошли, сотни концертов отыграли, объехали всю Россию. Целая жизнь!» — эмоционально написала Михалкова.

По этой причине артистка приняла решение «вовсе отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то».

Тем не менее, актриса обрадовала своих поклонников, заявив, что в объединенных выступлениях «Уральских пельменей» она будет принимать участие. Это случится 31 декабря на телевидение и на шоу в родном для артистов городе Екатеринбурге.

Позднее Михалкова опубликовала в соцсети еще одно свое фото, в подписи под которым поблагодарила своих поклонников и рассказала, что получила очень много сообщений и звонков в свою поддержку. Артистка поведала, что ей поступило 52 звонка, и на все она ответила.

«И вообще люди очень переживают за судьбу нашего коллектива, активно предлагают свою помощь, — написала Юлия. — Сергей из Сургута вызвался поговорить с парнями по-мужски, а пятиклассница Катюша из Мурманска пообещала налепить 2019 пельменей в нашу поддержку! Спасибо всем, кто позвонил! Всех была рада услышать! Люблю вас!»

В комментариях к записи поклонники Михалковой обратили внимание на тот факт, что актриса не избегает прямых контактов со своими зрителями и лично общается с ними.

«Юля, спасибо вам огромное за такую прямую линию! Была очень рада вас услышать, поздравить и принять от вас поздравление», «Вы не просто красавица, вы еще очень хороший человек», «Очень приятно было с тобой поговорить», — комментируют публикацию Михалковой ее подписчики.

Сейчас одни из старожилов команды «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков гастролируют по России с коллективом под названием «Новые пельмени». Судя по публикациям артистов в соцсетях, если поначалу на их концертах и были свободные места, то сейчас, как правило, команда собирает аншлаги.

Что касается остального состава под руководством Сергея Исаева , то он оставил старое название и также не испытывает проблем с посещаемостью своих выступлений.

«Уральские пельмени» были созданы еще в 1993 году как команда Клуба веселых и находчивых. В 2000 году коллектив стал победителем Высшей лиги КВН. В 2007 году команда ушла из Клуба и переформатировалась в одноименное творческое объединение, создавшее передачу «Шоу Ньюs» на канале ТНТ.

Два года спустя «Уральские пельмени» перебазировались на канал СТС, где регулярно стали выходить их юмористические постановки. В этом году коллектив получил престижную телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Юмористическая программа/шоу». В мае этого года холдинг «СТС Медиа» впервые заключил трехлетний контракт с коллективом. Раньше договоры заключались всего на один год и впоследствии продлевались.