Четыре главных скандала на российских ток-шоу 2018 года

В студиях популярных телешоу в уходящем году было как никогда жарко. Звезды кричали, ругались и даже дрались!

Гоген Солнцев сошелся с женой

Главным ньюсмейкером уходящего года стал Гоген Солнцев, женившись на 63-летней Екатерине Терешкович. Разборки в студии Андрея Малахова не прекращались ни на минуту. В какой-то момент супруга Солнцева даже сцепилась с собственной дочкой, выбив той во время драки зуб. Гоген заявил: после такой агрессии у него пропало все влечение к пенсионерке.

— Какая может быть сексуальная тяга к человеку, который выбивает челюсти ближайшим родственникам! — возмущался парень. — Она же так и меня может поколотить!

Гоген не исключал, что Новый год ему придется встретить вдали от Кати. Парень переживал, что его избранница может даже изменить ему в новогоднюю ночь с другим. Впрочем, на днях стало известно, что пара наконец-то примирилась. Впрочем, есть ли секс в их отношениях, Гоген не говорит.

— Я — человек, который независим от секса, — заявляет артист. — Я без него могу существовать долго.

Дана полгода требовала деньги

Дана Борисова в студии телешоу появлялась регулярно. За свое участие в программах девушка просила по несколько сот тысяч рублей. Впрочем, из-за Дмитрия Диброва она едва не осталась без денег. На программе «Кто хочет стать миллионером?» Борисова выиграла полтора миллиона рублей, однако получить деньги не могла полгода.

— Скажу честно: я была на диких нервах, — рассказала Дана. — В программе мы с Сашей Гудковым дошли до трех миллионов. Съемки прошли в январе. А в эфир ее всё не пускали. Мы думали, это из-за того, что нам не хотели платить. Обычно деньги отдают через месяц после того, как передача выходит на экраны. В итоге программу показали.

Полученную сумму Дана пустила на ремонт новой квартиры, в которой живет вместе со своей дочкой Полиной. В ней она планирует встретить и свой второй «трезвый» Новый год.

Челобанов стравил Малахова с Аллой

Сергей Челобанов — нечастый гость в телеэфирах. Его недавнее выступление в шоу Малахова «Привет, Андрей!» произвело эффект разорвавшейся бомбы. В том эфире он не исключил, что дети Галкина и Пугачевой на самом деле были зачаты с помощью его спермы. Алла Борисовна, которая смотрела в этот день телевизор, была в ужасе от того, что Малахов выдал откровения ее бывшего любовника в эфир. Она набрала телефон Андрея и обложила его матом.

— Звонок, смотрю: «Пугачева». — Андрей, кажется, до сих пор в шоке. — Не говоря «здравствуйте», начинает: «Тварь, сволочь, подонок. Ты позвал его! Алкоголика!» И повесила трубку. Я еле сдержался, чтобы ничего не сказать.

Эту историю, кстати, он рассказывает только самым близким. Наш корреспондент случайно оказался свидетелем его откровений.

Волочкову помирят с мачехой

Анастасия Волочкова поскандалила с собственной мачехой Еленой, которая ухаживала за ее отцом-инвалидом Юрием последние десять лет. Балерина была в ужасе от того, какой уход обеспечивала женщина ее ближайшему родственнику. Волочкова выгнала Лену из квартиры, а папу отправила в пансионат.

Поговаривают, что помирить Волочкову с мачехой мечтают на одном из федеральных каналов. Впрочем, Елена идти на съемки желанием не горит. Видимо, их встреча случится уже в следующем году.

Кстати, недавно в Греции обезумевшая фанатка на пляже начала снимать балерину на свой телефон, выкрикивая оскорбления.