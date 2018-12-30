Обещание Кобзона довело Баскова до истерики

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Басков не смог сдержать эмоции в эфире программы Андрея Малахова 

Рамблер 1 час назад
Николай Басков не смог сдержать слез в эфире программы "Привет, Андрей!" после слов Игоря Крутого о том, перед смертью Иосиф Кобзон пообещал в 2018 тоже быть на праздничном мероприятии, посвященном фестивалю «Песня года», которому в этом году исполняется 25 лет.
В честь этого события в студии собрались известные представители российского шоу-бизнеса.
«Игорь, как говорил Лев Толстой, подписывая бумаги, ЕБЖ — если буду жив!» — сказал Кобзон Крутому, обещая прийти на юбилейную программу.
Присутствующие в студии с трудом сдержали эмоции, узнав об этом признании.
Напомним, что память Кобзона также почтят после боя курантов в эфире программы «Голубой огонек».
Ранее Владимир Путин заявил, что обязательно посетит цирк, столетие которого отмечается в 2019 году. Президент рассказал, что Иосиф Кобзон много раз приглашал его сходить в цирк.
«К сожалению, его уже нет, но я ему обещал, что обязательно сделаю это», — сказал Путин.
Иосиф Кобзон скончался в сентябре на 81-м году жизни.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Кобзон , Лев Толстой , Николай Басков , Андрей Малахов , Владимир Путин
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