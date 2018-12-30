Обещание Кобзона довело Баскова до истерики

Басков не смог сдержать эмоции в эфире программы Андрея Малахова

В честь этого события в студии собрались известные представители российского шоу-бизнеса.

«Игорь, как говорил Лев Толстой, подписывая бумаги, ЕБЖ — если буду жив!» — сказал Кобзон Крутому, обещая прийти на юбилейную программу.

Присутствующие в студии с трудом сдержали эмоции, узнав об этом признании.

Напомним, что память Кобзона также почтят после боя курантов в эфире программы «Голубой огонек».

Ранее Владимир Путин заявил, что обязательно посетит цирк, столетие которого отмечается в 2019 году. Президент рассказал, что Иосиф Кобзон много раз приглашал его сходить в цирк.

«К сожалению, его уже нет, но я ему обещал, что обязательно сделаю это», — сказал Путин.

Иосиф Кобзон скончался в сентябре на 81-м году жизни.