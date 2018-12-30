Раскрыта правда об «Уральских пельменях»

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Юлия Михалкова признала распад «Уральских пельменей» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что коллектив уже давно фактически распался.
«Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым — в другую», — сообщила она в своем Instagram.
По ее словам, она не примкнула ни к одной, ни к другой из компаний.
«Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала…», — призналась актриса.
Она объяснила, что не может выбрать между двумя «лагерями», появившимися в коллективе.
«И это ситуация, когда легче вовсе отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то. Вот почему я не участвую в концертах «Новых Пельменей» с Андреем и Славой и не езжу в туры с молодым составом «Уральских Пельменей». Так было. Так будет», — заявила она.
В августе коллектив юмористического шоу «Уральские пельмени» заявил, что не планирует распадаться, а разделение коллектива на тандемы будет временным.
Актриса Юлия Михалкова также опровергала слухи о распаде коллектива «Уральские пельмени», которые возникли после того, как несколько артистов не появились на гастролях в Краснодарском крае.
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Шоу-бизнес , Видео , Юлия Михалкова , Екатеринбург
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