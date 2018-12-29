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Кардашьян получила подарок за 14 миллионов долларов 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Рэпер Канье Уэст подарил своей супруге Ким Кардашьян на Рождество квартиру стоимостью 14 млн долларов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание Page Six.
Подсчитано состояние Ким Кардашьян
По данным издания, квартира площадью 436 квадратных метров расположена в Майами в 18-этажной башне Faena House, известной как «пляжный бункер миллиардеров».
В распоряжении Кардашьян оказались четырехкомнатные апартаменты с террасой. В самом здании имеются гимнастический зал, спа, бассейн и подземная парковка.
Сообщается, что соседями Ким будут владелец Warner Music Group Леонид Блаватник, глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и основатель Citadel Кеннет Гриффин.
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