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Басков не дождался последнего слова от умирающего Леонтьева 

Дни.ру 18 минут назад
Фото: Дни.ру
Филипп Киркоров и Николай Басков раскрыли подробности создания нашумевшего клипа "Ибица". Артисты планировали включить в музыкальный ролик эпизод, в котором вокалист Валерий Леонтьев умирает в больнице.
Валерий Леонтьев рассказал, что какое-то время назад ему поступил звонок от Киркорова. Поп-король ошарашил певца предложением.
"Первоначально сюжет должен был быть не таким. Я там, в финале мелькнул и все. А на самом деле разработка была другая. Филипп мне позвонил и сказал: "Хочешь, посылай *** сразу, или выслушай". Я спрашиваю: "Что я должен делать?". Он говорит: "Ты лежишь при смерти в палате в больничной, в постели, капельницы, кардиоприборы, мониторы и вдруг врываются журналисты с микрофонами и спрашивают: "Ну вот, все-таки, скажите, вы же уходите, кто приемник? Басков или Киркоров?" А я говорю: "А-а-а-а-аа-а-аа", — рассказал Валерий в студии программы "Привет, Андрей!" телеканала "Россия1".
Сидящий рядом Николай Басков добавил, что кадры с участием Леонтьева по первоначальному сценарию были очень реалистичными. "И мы переводим на монитор, где кардио показывают, а там стрелка: "Ту-у-у-у-у-у", — под хохот гостей отметил вокалист.
"Мы с Филиппом обсуждали очень долго некоторые варианты, кто может принять участие, потому что очень часто все менялось. Я ему говорю: "Фил, представляешь, он умирает, и он должен назвать приемника". А Киркоров говорит: "И кого он называет?" Я говорю: "Никого не называет, он умирает", — продолжал золотой голос России, пока присутствующие заходились от смеха.
Филипп Киркоров добавил, что в итоге воплощать в жизнь эту идею не стали. Испугались негативной реакции общественности.
"Короче, мы переформатировали это предложение. Совести нам не хватило… Точнее у нас хватило совести. Если бы мы еще и это бы добавили, там бы народ вообще не простил", — заметил поп-король.
Напомним, что скандальный ролик "Ибица" с участием звезд был встречен волной негатива от зрителей. Под ним тут же появилось множество гневных комментариев сотни тысяч дизлайков. Музыкантов также раскритиковал известный ведущий и журналист Дмитрий Киселев.
Видео вполне могут заблокировать: пользователи рассмотрели в нем проявление ненависти, оскорбления и материалы сексуального характера. Россияне до сих пор в шоке от треш-клипа "Ибица".
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Дмитрий Киселев , Валерий Леонтьев
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