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В бассейне с другим: муж завыл от вида голой Пугачевой 

Дни.ру 23 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой и Валерий Леонтьев собрались в студии телеканала "Россия 1". Артисты стали героями программы "Привет, Андрей!"
Ведущий шоу Андрей Малахов принес на съемочную площадку архивную вырезку из газеты. На первой полосе издания красовался заголовок: "Алла Борисовна расстроила мужа".
"Произошло это на подмосковной даче Валерия Леонтьева, которая поражает своей роскошью. Камин, огромные комнаты отдыха, заморская мебель. Но самая главная ее достопримечательность — бассейн с теплой водой. Леонтьев часто принимает на своей фазенде шумные компании артистов. И вот недавно к нему заглянула сладкая парочка Пугачева-Киркоров вместе с Игорем Крутым", — зачитывал Андрей Малахов заметку.
Пока ведущий оглашал материал Киркоров и Леонтьев переглядывались, припоминая, закатывали глаза. Их лица выражали задумчивость.
"Вечером хорошо посидели, а рано утром Пугачева растолкала хозяина и сказала: "Хочу купаться", — продолжал декларировать Малахов. — Леонтьев повел гостью в бассейн. Туда неожиданно пришел Киркоров, и перед ним открылась идиллия достойная кисти гениальных фламандцев: Алла и Валерий купались, в чем мать родила, весело смеялись, брызгали друг на друга водой. Потрясенный Филипп убежал в спальню. Тряся дрожащими руками опухшего Игоря Крутого, и всхлипывая, говорил: "Они там смеются. Они — голые". Когда Крутой врубился в ситуацию, он долго хохотал. И успокоил молодого мужа такими словами: "Филя, у звезд свои привычки. Если ты еще этого не понимаешь, ты еще не звезда. Увы, братец".
Дослушав, Киркоров засмеялся и отметил, что не помнит этого момента. Леонтьев сообщил, что эта ситуация имела место быть.
"Мы, правда, купались, и ты приходил", — обратился Валерий к Филиппу.
Поп-король отметил, что в последнее время стал забывчивым.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Игорь Крутой , Николай Басков , Андрей Малахов , Валерий Леонтьев
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