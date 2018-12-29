«Свинья в апельсинах»: Юдашкина отчитали за Пугачеву

Онкобольного Юдашкина попрекнули нарядами Пугачевой

В блогосфере подвергли критике модельера Валентина Юдашкина : якобы знаменитый кутюрье ничего не понимает в моде. В качестве примера были приведены созданные им наряды Аллы Пугачевой

Известный блогер Лена Миро раскритиковала модельера Валентина Юдашкина, выразив мнение, что 55-летний кутюрье ничего не понимает в моде. Вместе с тем Миро призналась, что Юдашкин нравится ей как человек.

«Мне он нравится, но только как человек. В моде Юдашкин разбирается, как свинья в апельсинах. Одни балахоны Пугачевой чего стоят! Надеть на женщину модели «тумбочка» короткий бесформенный чехол — это «шарить» в пропорциях от слова «совсем», — возмутилась Лена.

Блогер также отметила, что не понимает, почему Юдашкин не может поговорить со своей дочерью Галиной по поводу укороченных брюк, которые девушка очень любит носить.

«У Валентина есть дочь Галина — девушка обаятельная, но вот с фигурой не повезло. Рост — где-то 150 сантиметров, короткие и довольно бесформенные ноги. Вот зачем такие ноги делать визуально еще короче? Какой в этом сакральный смысл? Тем не менее — Галина очень любит укороченные брюки. Эти брюки меняют ее и без того невыгодные пропорции в худшую сторону. Почему Гале об этом не скажет папа-кутюрье, чья главная задача — делать женщин красивее?», — цитирует Миро «СтарХит».

Ранее дочь Юдашкина рассказала о текущем состоянии отца, частично подтвердив слухи, что модельеру все-таки удалось победить рак. По словам Галины, в настоящее время с Юдашкиным «все хорошо».

Об онкологии знаменитого кутюрье стало известно сравнительно недавно — всего пару лет назад. Согласно СМИ, серьезные проблемы со здоровьем у Валентина начались в 2016 году — тогда ему даже пришлось пропустить показ своей новой коллекции в рамках Недели моды в Париже.

Юдашкин был экстренно госпитализирован и прооперирован, после чего ему назначили курс реабилитации.

Уже вскоре, когда болезнь стало совсем трудно скрывать (поклонники модельера почуяли неладное, увидев на фото, как сильно похудел Валентин), подтвердил слухи о раке и сам мужчина. Рассказывая о недуге, он подчеркнул, что долгое время скрывал страшную правду даже от своих сотрудников, оповестив об онкологии лишь самых близких людей.

В минувшем октябре Юдашкин отпраздновал юбилей — ему исполнилось 55 лет. Известного модельера, в свое время разрабатывавшего новую форму для министерства обороны России , среди прочих поздравил и президент страны Владимир Путин . В поздравительной речь глава государства, в частности, назвал Валентина «ярким и увлеченным любимым делом человеком».

«Уважаемый Валентин Абрамович! Поздравляю вас с 55-летием. Яркий, увлеченный любимым делом человек, вы посвятили себя творческой профессии, добились успеха и признания в сфере искусства, высокой моды и дизайна. Ваши талантливые работы дарят людям настоящий праздник, радость и красоту. Желаю вам здоровья, неиссякаемого вдохновения, реализации новых интересных идей и замыслов», — было сказано в тексте поздравления, опубликованного на сайте Кремля.

Одним из самых знаменитых клиентов модельера (коих было действительно много) является народная артистка страны Алла Пугачева, с которой он работает еще с начала 80-х. Сама Примадонна в настоящее время занята подготовкой к юбилейному концерту, который состоится предстоящей весной и будет приурочен к 70-летию певицы.

По словам коллег Аллы Борисовны, она готовится к праздничному выступлению очень тщательно. Об этом, в частности, рассказал Николай Басков

«С Аллой Борисовной мы встретились на Сардинии, она спросила меня: «Что там в шоу-бизнесе происходит?» Я ответил, что не интересуюсь. «Вот и я тоже в последнее время не интересуюсь. Готовлюсь к юбилею!» — сказала она. Я давно уже не видел певицу такой умиротворенной, счастливой», — поделился Басков в интервью журналу «Собеседник».

В свою очередь Владимир Пресняков-младший, долгое время встречавшийся с дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте , признался, что узнал про готовящийся сольный концерт Аллы Борисовны из СМИ.