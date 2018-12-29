Самые громкие разводы уходящего года

2018-й год нельзя назвать щедрым на разводы, однако несколько звездных пар все же распались, чем сумели многих шокировать. Пока одни наслаждаются холостяцкой жизнью, другие все еще делят имущество, а Сергей Шнуров успел еще раз жениться. «Газета.Ru» — о главных разводах уходящего года.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Vince Bucci/Vince Bucci/Invision/AP /// Дженнифер Энистон и Джастин Теру на церемонии вручения наград гильдии актеров

В начале этого года распался брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Решение расстаться актеры приняли еще в конце 2017 года, однако рассказать об этом и оформить развод они решили только в феврале.

Актриса публично заявила, что решение расстаться было принято «взаимно и полюбовно».

Энистон сказала, что не хотела бы, чтобы в прессе на этой почве разгорелся скандал, и уверила, что бывшие супруги намерены сохранить глубокое уважение и любовь, которое когда-то испытывали друг к другу. По словам актеров, сейчас они — «двое лучших друзей, которые решили расстаться как пара, но непременно сохранят нежные дружеские отношения».

Ченнинг Татум и Дженна Деван

Phil McCarten/ Reuters /// Ченнинг Татум и Дженна Деван, 2015 год

Следом за Энистон и Теру Голливуд лишился одной из красивейших пар — Ченнинга Татума и Дженны Деван. Актеры подали на развод в марте этого года и рассказали об этом в соцсетях, уверив поклонников, что решение было принято обоюдно, и бывшие супруги останутся друзьями. Звезды прожили в браке 9 лет.

За это время никто из них не был уличен в измене, пара никогда не скандалила на публике и выглядела одной из самых счастливых и гармоничных в Голливуде.

Официальная причина развода неизвестна, источники сообщили, что дело было в их постоянной занятости на работе, из-за которой супруги редко виделись.

Сергей и Матильда Шнуровы

25 мая солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о разводе с женой Матильдой. Шоумен написал об этом в своем инстаграме, попросив СМИ не нарушать их личное пространство и не беспокоить. Причиной развода могли стать супружеские измены со стороны артиста.

Матильда рассказывала в своих интервью о том, что много раз пыталась спасти брак, закрывая глаза на измены мужа и «вцепившись в чувство любви».

Супруги прожили в браке 8 лет, но так и не завели детей. Сейчас о личной жизни Матильды ничего неизвестно, а Сергей Шнуров уже везде появляется с новой молодой супругой Ольгой Абрамовой

Борис Джонсон и Марина Уилер

Peter Nicholls/Reuters /// Борис Джонсон и Марина Уилер

Измены погубили и другой долгосрочный брак: юрист Марина Уилер подала на развод с экс-министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Супруги прожили в браке 25 лет, но Уилер поняла, что больше не может жить с неверным супругом.

Женщина неоднократно пыталась развестись с Джонсоном, поскольку о его романах на стороне было известно всем, даже прессе.

В начале 2000-х он четыре года встречался с писательницей Петронеллой Уайатт, а в 2009 году у него родилась внебрачная дочь, матерью которой оказалась арт-консультант Хелен Макинтайар. Последние несколько месяцев супруги уже не жили вместе, а 6 сентября официально объявили о расторжении брака, пояснив, что так будет лучше для них обоих.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

ТАСС /// Евгений Петросян и Елена Степаненко, 2009 год

В августе вся страна шутила про развод главных юмористов страны — Евгения Петросяна и Елены Степаненко — и с интересом наблюдала за развитием событий.

Артистка направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом: поначалу юморист называл эту информацию сплетнями, но вскоре развод и громкий раздел имущества скрыть было нельзя.

Раздел совместно нажитых 1,5 млрд руб. еще продолжается, но супруги уже официально разведены. Сейчас 73-летнему юмористу прочат в жены его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову, слухи о романе с которой гуляют уже более полугода.

Шайя Лабаф и Миа Гот

Artificial Eye /// Шайа Лабаф и Миа Гот в постере к фильму Ларса фон Триера «Нимфоманка»

В октябре стало известно о расторгнутом браке Шайи Лабафа и Мии Гот. Об этом рассказал представитель голливудского актера, уточнив, что все подробности, касающиеся развода, останутся частными. 24-летняя актриса и 32-летний актер встречались более 6 лет, из которых 3 года прожили в браке.

Их отношения нельзя было назвать тихими и спокойными: они скандалили на публике и даже дрались, а Гот однажды написала заявление на своего супруга в полицию, обвинив его в побоях.

Официальная причина развода остается неизвестной, но вполне возможно, что Лабаф нашел замену Гот в лице британской певицы Талии Барнетт, бывшей девушки Роберта Патинссона.