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Российская телеведущая вступилась за Вайнштейна 

Lenta.ru + ещё 1 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня поддержала голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Об этом она рассказала на шоу «Бар в большом городе».
«Я хочу защитить сегодня его имя. Многим было выгодно, чтобы он подкатывал, а потом они начинали об этом говорить. Я, например, не хотела, и подкатить ко мне было невозможно. Считаю, актрисы получили свое, а сейчас пытаются заработать славу», — заявила Боня.
При этом телеведущая рассказала, что Вайнштейн приглашал ее к себе в номер. Она отметила, что продюсер никогда бы не применил физическую силу к женщинам.
Вайнштейн добровольно сдался полиции Нью-Йорка в мае. Его обвинили в изнасилованиях и преступлениях сексуального характера, однако через несколько часов отпустили под залог в миллион долларов. От действий продюсера могли пострадать более тысячи женщин. Вайнштейн не признал вину ни в одном из случаев.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Харви Вайнштейн
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