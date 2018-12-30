Российская телеведущая вступилась за Вайнштейна

Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня поддержала голливудского продюсера Харви Вайнштейна , которого обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Об этом она рассказала на шоу «Бар в большом городе».

«Я хочу защитить сегодня его имя. Многим было выгодно, чтобы он подкатывал, а потом они начинали об этом говорить. Я, например, не хотела, и подкатить ко мне было невозможно. Считаю, актрисы получили свое, а сейчас пытаются заработать славу», — заявила Боня.

При этом телеведущая рассказала, что Вайнштейн приглашал ее к себе в номер. Она отметила, что продюсер никогда бы не применил физическую силу к женщинам.

Вайнштейн добровольно сдался полиции Нью-Йорка в мае. Его обвинили в изнасилованиях и преступлениях сексуального характера, однако через несколько часов отпустили под залог в миллион долларов. От действий продюсера могли пострадать более тысячи женщин. Вайнштейн не признал вину ни в одном из случаев.