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«Это деньги, а не любовь!»: народ взорвался после откровений Брухуновой 

Дни.ру 52 минуты назад
Фото: instagram.com/bruhunova
29-летняя ассистентка юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую называют причиной его развода с Еленой Степаненко, дала откровенное интервью и показала кольцо с внушительным драгоценным камнем на безымянном пальце. Общественность бурно отреагировала на откровения молодой женщины.
Татьяна Брухунова стала очередной звездной гостьей шоу Дмитрия Борисова "Эксклюзив" на первом канале. Несмотря на то, что в эфир передача выйдет только в воскресенье, 30 декабря, уже сейчас в Сети можно оценить анонс.
"Моя жизнь полностью изменилась. Это было для меня шоком. Порог неправды стал таким высоким, что молчать уже не было сил", — заявила Татьяна Брухунова.
При этом камера крупным планом показала кольцо с внушительным драгоценным камнем, украсившее безымянный палец правой руки 29-летней помощницы Евгения Петросяна.
Ведущий Дмитрий Борисов остался доволен степенью откровенности Брухуновой.
"Она сразу была настроена на ту степень откровенности, когда герой готов обсуждать любые темы и отвечать на совершенно любые вопросы. Конечно, я воспользовался этим и задал ей все те вопросы, которые витали в воздухе после появления новостей о разделе имущества Петросяна и Степаненко", — поделился своими впечатлениями шоумен.
В Сети тоже обсуждают откровения Татьяны Брухуновой, причем весьма бурно. Комментаторы разделились на два лагеря: тех, кто убежден, что 29-летней помощнице от Евгения петросяна, кроме материальных благ, ничего не надо, и тех, кто считает, что молодая ассистентка вдохнула вторую жизнь в 73-летнего артиста.
"За деньги лизать черенок старца. Нда…", "Это деньги, а не любовь!", "Петросяна ждет участь Джигарханяна. И мне его не жалко. Так и надо ему будет", "Ну ей же денежки нужны, Петросян адвокату отваливает будь здоров. А на Новый год то им что? Сказать можно все что угодно, лишь бы Степаненко добить чтоб отказалась от имущества. Все равно ж потом свадьбу их будут обсуждать, но им надо Степаненко добить главное. Остальное им трын трава со всеми последующими обсуждениями. Купят еще адвокатов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Сколько любительнице старичков заплатят за то, чтобы отмыть ее до состояния белой и пушистой?" — высказались злопыхатели.
"А я считаю, что Татьяна оч хорошая, она создает приятное впечатление", "Да вы посмотрите как она положительно влияет на Евгения Вагановича, он же расцвел рядом с ней!", "Мне нравится Татьяна Брухунова. Кто бы что ни говорил. Приятная, не выставляющая свою жизнь напоказ, а что дала интервью, так ее уже достали всеми этими беременностями и квартирами", — поддержали помощницу Петросяна пользователи Сети.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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