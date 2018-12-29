Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал новость, опубликованную на сайте «Лента.ру» , о воспитанниках детских домов, которые попросили у Деда Мороза дорогостоящие подарки. Об этом музыкант написал в Instagram-аккаунте.

Распустились что-то дети эти. Сколько ты патриотизм не мучай, Про войну кино в приоритете, А они опять хотят шмотьё от Гуччи.

Шнуров предложил российским властям запретить «мечты о моде» и сделать востребованными у населения гимнастерки, тельняшки и кирзачи. По мнению музыканта, «то, что шить прекрасно мы умеем, на складах пылится и без толка». В конце стихотворения лидер «Ленинграда» предложил перенять советские традиции и «разморозить (…) ГУЛАГа зоны», чтобы вернуть традиции в одежде.

28 декабря стало известно, что ребята из детских домов в Перми попросили на Новый год только дорогостоящие подарки: вещи брендов Gucci, Nike, Reebok и другие. «Дети желают то, что просят остальные у мам и пап: модную одежду и обувь, лыжи, гаджеты», — прокомментировал ситуацию руководитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. По его мнению, такой подарок — шанс для детдомовцев поверить в существование в мире хороших людей.