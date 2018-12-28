Садальский прокомментировал высказывание Лолиты о Крыме

Известный российский актёр театра и кино Станислав Садальский прокомментировал скандальное высказывание Лолиты Милявской о том, что она до сих пор считает Крым «украинским». Артист заявил, что певица не права, но «пусть считает, как хочет», сообщает портал Nation News.

«Я не могу других осуждать, Лолита так считает, и это ее мнение, я его уважаю. У меня свое мнение. Севастополь для меня всегда был российским», — заявил Садальский.

Кроме того, актёр отметил, что Лолита не единственная в российском шоу-бизнесе, кто продолжает считать Крым «украинским». Например, такого же мнения придерживается Дима Билан , потому что он «ездил туда (с концертами) как на Украину».

YouTube-канал «КРЮЧОК TV» опубликовал интервью с Лолитой 26 декабря. В беседе артистка подчеркнула, что до сих пор считает Крым «Украиной в душе» и на концертах продолжает исполнять песни на украинском языке. Высказывание певицы вызвало широкий общественный резонанс. Позже Лолита оправдалась, заявив, что фраза имеет негативный окрас только вне контекста, и посоветовала пересмотреть её интервью полностью.