У актера из «Елок» нашлась внебрачная дочь

По словам Гордон, Головин и Белогурова познакомились в 2017 году на съемках фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». В апреле 2018-го Белогурова родила дочь Оливию. Юрист утверждает, что Головин «прекрасно знал обо всем и остается в курсе ситуации».

Гордон утверждает, что 29-летний актер «пошел в отказ», когда встал вопрос об алиментах. Из-за этого мать Оливии планирует подать иск на установление отцовства. Юрист подчеркнула, что у 32-летней Белогуровой есть доказательства их отношений — совместные фото и переписки. Также она согласна сдать ДНК-тесты.