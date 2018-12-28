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У актера из «Елок» нашлась внебрачная дочь 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма "Елки"
Правозащитница Екатерина Гордон рассказала изданию Super, что в ее агентство обратилась диджей и танцовщица Светлана Белогурова, назвавшая актера Александра Головина отцом своего ребенка.
По словам Гордон, Головин и Белогурова познакомились в 2017 году на съемках фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». В апреле 2018-го Белогурова родила дочь Оливию. Юрист утверждает, что Головин «прекрасно знал обо всем и остается в курсе ситуации».
Гордон утверждает, что 29-летний актер «пошел в отказ», когда встал вопрос об алиментах. Из-за этого мать Оливии планирует подать иск на установление отцовства. Юрист подчеркнула, что у 32-летней Белогуровой есть доказательства их отношений — совместные фото и переписки. Также она согласна сдать ДНК-тесты.
Накануне Белогурова опубликовала в Instagram фото с дочерью и посвятила ей пост. Она отметила, что дети «никогда не могут быть чьей-то ошибкой». Она выразила надежду, что в их с дочерью жизни появится человек, который «станет надежным плечом и опорой».
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Шоу-бизнес , Александр Головин , Екатерина Гордон
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