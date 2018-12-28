Крымчанам посоветовали бойкотировать концерты Лолиты

Член экспертного совета по развитию СМИ при Госдуме Вадим Манукян, обсуждая слова Лолиты Милявской о том, что она до сих пор считает « Крым — украинским», назвал её позицию «предательством», передают Дни.ру. Эксперт также заявил, что певица встала на сторону Петра Порошенко и рекомендовал крымчанам бойкотировать её концерты.

«На фоне завершившегося военного положения на Украине и фактически старта президентской кампании у Петра Алексеевича появился джокер в женском обличье, да еще и в России", — подчеркнул Манукян.

По его словам, Порошенко должен воспользоваться сложившейся ситуацией. Правительству стоит немедленно открыть Лолите въезд на Украину и дать ей звание народной артистки страны.

«Петр Алексеевич очень любит раскольников. Это подарок к старту его кампании», — отметил Манукян.

По словам общественника, певицу можно понять — на Украине у неё остались родственники и друзья, по которым она скучает. Впрочем, Манукян уверен, что слова Лолиты отзовутся ей неприятностями в будущем.

"Если вся эта история не принесет ей такую желанную путевку в Киев, то участь ее мне видится незавидной. Пустые залы в России на ее концертах станут лучшим ответом на подобные выказывания", — подвёл черту эксперт.

YouTube-канал «КРЮЧОК TV» опубликовал интервью с Лолитой 26 декабря. В беседе артистка подчеркнула, что до сих пор считает Крым «Украиной в душе». Высказывание певицы вызвало широкий общественный резонанс. Позже Лолита оправдалась, заявив, что фраза имеет негативный окрас только вне контекста, и посоветовала пересмотреть её интервью полностью.