Стали известны гонорары популярных певцов

Стали известны гонорары нескольких популярных российских музыкантов.

На первом месте стоит Алла Пугачева . Ее выступления стоят 350 тысяч евро, то есть около 28 миллионов рублей. Группа "Ленинград" готова выступить за цену от 150 до 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева впервые за 9 лет даст сольный концерт. Он состоится в апреле 2019 года и будет приурочен к 70-летию артистки. Минимальная цена билетов составляет 2500 рублей, максимальная — 70 тысяч.