Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мне обидно»: Садальский ответил на слова Лолиты об украинском Крыме 

Дни.ру 1 час назад
Фото: кадр из программы
Высказывание певицы о принадлежности полуострова вызвало возмущение у россиян. Прокомментировал слова исполнительницы и актер Станислав Садальский.
Артист не согласился с заявлением Лолиты о том, что Крым "остается украинским" регионом. Он признался, что тоже огорчен тем, что его не пускают в Незалежную, но из-за этого не намерен менять свои взгляды.
Садальский подчеркнул, что для него Севастополь всегда был и остается российским городом. Однако осуждать звезду эстрады украинского происхождения не стал.
"С Лолитой мы ровесники, и она не права. Я не могу других осуждать, Лолита так считает, и это ее мнение, я его уважаю. У меня свое мнение", — приводит слова актера Nation News. Ранее о скандальном высказывании певицы высказался и музыкант Андрей Макаревич. Он отметил, что эму эта история не интересна, поскольку он не считает слова Лолиты по поводу Крыма "главной новостью человечества".
Как писали "Дни.ру", ранее Лолита Милявская заявила, что для нее Крым остается украинским, и когда она приезжает на концерты на полуостров, то поет песни на украинском языке. Позже она заявила, что ее слова вырвали из контекста.
Напомним, что в апреле 2016 года певице запретили въезд на Украину на три года. В связи с запретом Лолита лишилась возможности навещать родных.
Дни.ру: последние новости
Лолита оправдалась за слова об украинском Крыме "Мне обидно": Садальский ответил на слова Лолиты об украинском Крыме Жена Башарова выступила с заявлением после известия об избиении
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Станислав Садальский , Лолита Милявская , Республика Крым , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карта наступления украинской армии попала в Сеть223
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Крымский мост защитили от морского тарана79
Лолита объяснилась за скандальные слова о Крыме48
Виктор Бут рассказал о предложениях сдать Кремль47
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:19
Обнародовано главное пророчество Ванги о будущем РФ
Общество
06:59
Виктор Бут рассказал о предложениях сдать Кремль
США В мире
01:00
Москвичей призвали массово спуститься под землю
Общество Новости Москвы
02:23
Крымский мост защитили от морского тарана
Общество
00:09
Бил или не бил? Жен Башарова перепутали
Шоу-бизнес
01:45
Лолита объяснилась за скандальные слова о Крыме
Шоу-бизнес
03:45
УПЦ пришел конец
Украина В мире
01:55
Оппозиция пришла в Кремль
Политика
01:40
Мать Лолиты избили в Киеве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение