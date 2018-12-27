Скляр высказался о словах Лолиты об «украинском» Крыме

«Если она так считает, то ей с этим и жить», — сказал Скляр в беседе с ФАН.

Музыкант предположил, что Лолита опасается за жизнь и здоровье своих родственников, живущих на Украине , поэтому делает заявления, которые учитывают мнение другой страны.

«А мнение другой страны, в данном случае Украины, подразумевает, что она не согласна с тем, что Крым уже снова является частью России. И некоторые люди вынуждены с этим считаться», — отметил Скляр.

По его словам, нельзя винить Лолиту Милявскую за подобные высказывания, поскольку виной тому «совершенно уродливая ситуация», сложившаяся в отношениях между РФ и Украиной.

Скляр обратил внимание, что конфликт между двумя странами принял слишком затяжной характер, и теперь неясно, когда «наши отношения смогут вернуться к тем, какими они должны исторически и по всей человеческой логике быть».

Ранее в интервью Youtube-каналу «Крючок TV» Милявская призналась, что Крым для нее остался украинским в душе.