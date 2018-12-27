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Скляр высказался о словах Лолиты об «украинском» Крыме 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Лидер группы «Ва-Банк» Александр Ф. Скляр прокомментировал заявление Лолиты Милявской об «украинском» Крыме.
«Если она так считает, то ей с этим и жить», — сказал Скляр в беседе с ФАН.
Музыкант предположил, что Лолита опасается за жизнь и здоровье своих родственников, живущих на Украине, поэтому делает заявления, которые учитывают мнение другой страны.
«А мнение другой страны, в данном случае Украины, подразумевает, что она не согласна с тем, что Крым уже снова является частью России. И некоторые люди вынуждены с этим считаться», — отметил Скляр.
По его словам, нельзя винить Лолиту Милявскую за подобные высказывания, поскольку виной тому «совершенно уродливая ситуация», сложившаяся в отношениях между РФ и Украиной.
Скляр обратил внимание, что конфликт между двумя странами принял слишком затяжной характер, и теперь неясно, когда «наши отношения смогут вернуться к тем, какими они должны исторически и по всей человеческой логике быть».
Ранее в интервью Youtube-каналу «Крючок TV» Милявская призналась, что Крым для нее остался украинским в душе.
«Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», — цитирует Лолиту РИА Новости.
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Шоу-бизнес , Александр Скляр , Лолита Милявская , РИА Новости , Республика Крым
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