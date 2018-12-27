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Актриса Анастасия Макеева госпитализирована 

Рамблер + ещё 2 23 минуты назад
Фото: @makeevan
Актриса и певица Анастасия Макеева госпитализирована в одну из столичных больниц, сообщает StarHit.
«Женщина-терминатор» сломалась. Берегите себя», — сообщила Анастасия подписчикам в Instagram и опубликовала фото капельницы в стенах медицинского учреждения.
Накануне актриса рассказывала в соцсетях, что на протяжении 20 часов испытывает сильную боль в брюшной полости.
«Сильная опоясывающая боль в брюшной полости длится более 20 часов. Головная боль, тошнота, рвота, слабость. Что со мной? Вчера была близка к потери сознания, хочу лежать и не двигаться», — писала Макеева.
Анастасия Макеева известна по ролям в мюзиклах «Монте-Кристо», «Зорро», «Иствикские ведьмы», «Mamma Mia!» и «Chicago», а также работам в телесериалах.
Шоу-бизнес , Анастасия Макеева , StarHit
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