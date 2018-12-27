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В Москве ограбили экс-резидента Comedy Club 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве обокрали экс-резидента Comedy Club, участника дуэта «Сестры Зайцевы» Романа Юнусова. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
«Ночью 26 декабря в столичную полицию обратился 38-летний Роман Юнусов, который сообщил, что кто-то в неустановленном месте списал с его банковской карты 91 тысячу 943 рубля», — сказал собеседник агентства.
Юморист назвал причиненный ему ущерб значительным. Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража».
Роман Юнусов известен по выступлениям в Comedy Club в составе дуэта «Сестры Зайцевы», работе на радио Maximum, Первом канале, СТС и съемкам в ряде кинопроектов.
Шоу-бизнес , Роман Юнусов , Москва
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