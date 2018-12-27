В Москве ограбили экс-резидента Comedy Club

Москве обокрали экс-резидента Comedy Club, участника дуэта «Сестры Зайцевы» Романа Юнусова . Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

«Ночью 26 декабря в столичную полицию обратился 38-летний Роман Юнусов, который сообщил, что кто-то в неустановленном месте списал с его банковской карты 91 тысячу 943 рубля», — сказал собеседник агентства.

Юморист назвал причиненный ему ущерб значительным. Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража».

Роман Юнусов известен по выступлениям в Comedy Club в составе дуэта «Сестры Зайцевы», работе на радио Maximum, Первом канале, СТС и съемкам в ряде кинопроектов.