Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Башарова отказалась заявлять на мужа в полицию 

Рамблер + ещё 32 41 минуту назад
Супруга актера Марата Башарова Елизавета решила «замять дело» и не заявлять на мужа в полицию из-за сломанного носа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Брат женщины Федор заявил телеканалу, что в прошлом году актер сломал ей палец, но она не обращалась в больницу и попросила не афишировать это после его извинений.
Федор заявил что на этот раз намерен привлечь Башарова к ответственности. Мужчина решил обнародовать информацию о новом избиении без разрешения сестры.
Ранее брат женщины рассказал, что 27 декабря Башаров сломал ей нос. Женщина всю ночь провела в травмпункте вместе с матерью. В СМИ появилось фото выданной ей справки из Химкинской центральной клинической больницы о закрытом переломе носа.
Шоу-бизнес , Видео , Марат Башаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам266
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»435
Названы ответственные за ЧП с самолетом Меркель
Черные дни8
Вооруженный россиянин пришел в офис и взорвался1
Видео
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
00:34
Вооруженный россиянин пришел в офис и взорвался
Происшествия
00:50
Андреева рассказала о зарплате на «Первом канале»
Шоу-бизнес
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
Путин участвует в заседании Госсовета по развитию волонтёрства
Политика
04:03
Новый летающий танкер РФ показали изнутри
Армия Оружие
01:03
Лолита рассказала о геях у власти
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение