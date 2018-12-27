Жена Башарова отказалась заявлять на мужа в полицию

Супруга актера Марата Башарова Елизавета решила «замять дело» и не заявлять на мужа в полицию из-за сломанного носа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Брат женщины Федор заявил телеканалу, что в прошлом году актер сломал ей палец, но она не обращалась в больницу и попросила не афишировать это после его извинений.

Федор заявил что на этот раз намерен привлечь Башарова к ответственности. Мужчина решил обнародовать информацию о новом избиении без разрешения сестры.

Ранее брат женщины рассказал, что 27 декабря Башаров сломал ей нос. Женщина всю ночь провела в травмпункте вместе с матерью. В СМИ появилось фото выданной ей справки из Химкинской центральной клинической больницы о закрытом переломе носа.