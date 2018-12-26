Самбурская в очередной раз высмеяла вокал Бузовой

То, что Настасья Самбурская , мягко говоря, не очень высоко оценивает вокальные данные Ольги Бузовой, известно всем. По мнению эпатажной актрисы, ведущая «Дома-2» должна демонстрировать свое творчество только там, где ее никто не услышит.

Вот уже два года, как Ольга Бузова вплотную занимается своей певческой карьерой. За это время армия ее поклонников выросла в разы. То же самое можно сказать и о хейтерах. Впрочем, даже самые ярые из них давно уже оставили поющую ведущую в покое и просто молча наблюдают за Ольгиными музыкальными подвигами со стороны. Но только не Настасья Самбурская. Девушка никогда не считала зазорным показать Бузовой, что она думает о ней. И буквально пару дней назад ей вновь представилась такая возможность.

Дело было в комментариях под постом Натальи Рудовой в Инстаграм, где актриса поделилась деталями своего отдыха. Артистка призналась, что ей просто был необходим перерыв, чтобы немного расслабиться и обновиться. Этот пост решила прокомментировать и Ольга, сообщив, что она тоже мечтает о таком же тайм-ауте. Вот именно мимо этого комментария и не смогла пройти Настасья Самбурская. В своей привычной язвительной манере она ответила Бузовой следующей фразой: «Правильно, там лес рядом, съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было».

Все антифанаты ведущей «Дома-2» тут же пришли от такой колкости в ее адрес в полнейший восторг. Однако, очень быстро к дискуссии подтянулись и поклонники Бузовой, которых как известно тоже огромное количество. Да так, что в комментариях к посту Натальи разразилась самая настоящая война. Впрочем, ни Ольга, ни Настасья принимать в ней никакого участия не стали.