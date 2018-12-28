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Мария Погребняк получила травму во время отдыха на Мальдивах 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Известная модель Мария Погребняк вместе со своим мужем, футболистом «Урала» Павлом Погребняком и детьми отдыхает на Мальдивах. Однако в один из дней с Марией Погребняк произошел несчастный случай. Звездная модель серьезно травмировалась.
Звезда подшутила над собой, сказав, что теперь в дверь входят сначала ее щеки.
На ее страничке в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой Погребняк лежит на кровати и пьет сок. Видно, что нога у модели перевязана. При этом недалеко от кровати стоит костыль. «Вчера было очень весело», — кратко подписала снимок звезда, не пояснив, что конкретно с ней произошло. Однако в беседе с одной из подписчиц она написала, что у нее вывих.
«Вы и с гипсом прекрасны», «Вчера хорошо погуляли, а сегодня отходняк», «То укус, то вывих! Веселый отдых», «Ещё бы не вывих. Как вы на таких палках держитесь», «Блин, на отдыхе с травмой. Хотя у тебя столько мужчин рядом, есть кому поухаживать», — заметили в комментариях поклонники Марии Погребняк.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Павел Погребняк , Мальдивы
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