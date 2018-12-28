Мария Погребняк получила травму во время отдыха на Мальдивах

Известная модель Мария Погребняк вместе со своим мужем, футболистом «Урала» Павлом Погребняком и детьми отдыхает на Мальдивах . Однако в один из дней с Марией Погребняк произошел несчастный случай. Звездная модель серьезно травмировалась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 27 Дек 2018 в 8:52 PST Звезда подшутила над собой, сказав, что теперь в дверь входят сначала ее щеки.

На ее страничке в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой Погребняк лежит на кровати и пьет сок. Видно, что нога у модели перевязана. При этом недалеко от кровати стоит костыль. «Вчера было очень весело», — кратко подписала снимок звезда, не пояснив, что конкретно с ней произошло. Однако в беседе с одной из подписчиц она написала, что у нее вывих.