Самбурская назвала ребенка Хилькевич «резиновым»

Актриса пошутила над коллегой в комментариях к ее посту, а поклонники начали защищать молодую маму.

Настасья Самбурская неожиданно появилась в комментариях к посту в Instagram своей коллеги по сериалу «Универ» Анны Хилькевич , в котором молодая мама показала снимок из самолета во время полета в Таиланд на отдых со своей семьей. Самбурская написала в стиле типичного злого комментатора, что ребенок у Хилькевич не настоящий.

«К чему этот резиновый ребенок, который вы выдавали весь полет за вашу дочь», — написала Самбурская, добавив, что это «развод» и «тупо бабки». На что Хилькевич ответила, что у Самбурской резиновый молодой человек. На этом беседа девушек закончилась, а вот поклонники Хилькевич не поняли шутку, и стали защищать свою любимцу.

«Настя иди Настасья, как сейчас модно, своих заведите хотя бы резиновых, может чуть нежнее и женственней станете»,

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«Аня, не обращайте внимания на Самбурскую, этот человек обиженный жизнью с детства, завистливая и злая, сама от своего дурного характера страдает, одним словом Юродивая, ей за все бумерангом вернётся. А вы светлый и добрый человек, вы всегда будете счастливой», «Стали люди забывать Самбурскую, так она решила комментировать известных людей», — написали в комментариях поклонники.