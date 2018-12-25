Альтернативный Новый год: Монеточка вместо Пугачевой

Иван Ургант позвал молодых артистов к себе на «Голубой Ургант». Он заявил, что счастлив принять «новых членов в голубое братство» и «обещает воздать должное самому романтичному и светлому периоду в жизни нашей страны — девяностым годам».

Телеведущий Иван Ургант анонсировал свою версию новогоднего «Голубого огонька». С 30 на 31 декабря, под девизом «кто раньше Новый год встретит, тот раньше его и проведет» выйдет специальный выпуск программы «Голубой Ургант».

«Долгие десятилетия телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался элитарным клубом для избранных. И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов. Я счастлив, что наши гости с радостью откликнулись на призыв — воздать должное самому романтичному и светлому периоду в жизни нашей страны — девяностым годам», — передает слова Ивана Урганта пресс-служба Первого канала.

Эстрадно-симфонический оркестр под управлением Аркадия Цимблера создаст соответствующую торжеству атмосферу. Впервые на телеэкране появятся рэперы Big Baby Tape и Boulevard Depo.

Вероятно тем самым, руководство Первого канала хочет сказать своему зрителю, что они готовы к обратной связи, готовы меняться под влиянием времени, моды и общественного мнения. Одно остается загадкой — появится ли Алла Борисовна Пугачева на экране во время праздничного эфира.

Напомним, что в начале декабря в рамках круглого стола Молодежного парламента при Госдуме , который был посвящен ситуации с отменой концертов рэперов в России, депутат госдумы Михаил Дегтярев предложил направить запрос главам «Первого канала» и ВГТРК с предложением внести в программу «новогодних огоньков» молодых артистов.

«Я сколько в сознательном возрасте включаю телевизор под Новый год — одни и те же. Это страшно! Полное разложение отечественной эстрадной поп-культуры.

Поэтому у меня — как у председателя комитета — родилось предложение: напишу письменно Константину Эрнсту, Олегу Добродееву, во все крупные теле— и радиокомпании с предложением перед Новым годом во всех так называемых «огоньках» дать время талантливым рэп-исполнителям, показать стране ваше творчество», — заявил Дегтярев.

Своим заявлением депутат ответил на, прозвучавшую ранее, речь рэпера Жигана (Роман Чумаков), который отметил, что молодые музыканты собирают по 25-35 тыс. человек на своих концертах в отличие от других, давно прописавшихся на телевидении артистов.

Также в рамках этого заседания депутаты и музыканты пытались выяснить, кто именно виноват в «разложении современной молодежи».

«Объясните мне, на каком основании местные власти запрещают концерты артистов? Это проявление цензуры. Артисты теряют публику, организаторы — деньги, зрители — настроение. Я сам отец, но я не считаю, что музыканты в чем-то виноваты. Музыканты — творческие личности. Если они будут думать, а вдруг их услышит ребенок и сделает что-то нехорошее, то на этом искусство заканчивается. Воспитывать детей должны родители. Почему вы нас обвиняете в своих «дырках», в том, что вы не смогли сами сделать. В том, что молодежь разлагается, не мы виноваты, а вы», — высказался рэпер Птаха ( Давид Нуриев ).

С Нуриевым согласился и Чумаков, отметивший, что не любит творчество музыканта Элджея (Алексей Узенюк), однако не считает, что можно запрещать ему выступать.

«Я тоже не люблю Элджея, мне не нравится его альбом, это же «шляпа» полная. Я постараюсь сам оградить своих детей от его песен, но запрещать их зачем? Я сам лично против, чтобы пели про наркотики и алкоголь, хотя вот «Рюмка водки на столе» играет повсюду», — заявил Жиган.

Пользуясь случаем, рэпер решил зачитать свой рэп участникам заседания: