«Нужно штрафовать»: личная жизнь Собчак дошла до Госдумы

Российская балерина Анастасия Волочкова высказалась в поддержку политика и телеведущей Ксении Собчак, которая на днях поучаствовала в матерной инстаграм-перебранке с музыкантом Сергеем Шнуровым.

По словам Волочковой, они с Собчак дружат уже лет двадцать, и она как закадычная подруга приласкала, похвалила и дала Ксении добрый совет — не обращать внимания на недоброжелателей.

Как известно, у знаменитой танцовщицы большой опыт общения с подобными людьми, в ее инстаграме над каждым постом разворачиваются настоящие баталии поклонников и хейтеров. С высоты своего опыта Анастасия написала под постом, где Собчак ответила на стихотворение Шнурова: «Ксюша, забей на всех! Ты замечательная! Счастья тебе!»

На тему конфликта Собчак и Шнурова также высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. Он, как известно, один из главных противников использования мата в публичном пространстве, в частности, в социальных сетях. По его мнению, публичное неуважение к обществу следует наказывать как минимум огромными штрафами.

«Мат в общественном пространстве — это деградация, прежде всего культурная деградация. Материться в общественном месте — это, извините, как публично справлять нужду. И я бы даже поспорил, что более «деградантски» выглядит. Возможно, это даже хуже, чем публично испражняться», — заключил Виталий Милонов в беседе с ФАН.

Не остался в стороне другой сторонник введения наказаний за использование нецензурной лексики на ТВ и в Интернете — член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«Недавно я принимал участие в федеральном эфире на ТВ, и впервые идея о многомиллионных штрафах для публичных людей за мат была озвучена именно там. Речь шла о любых публичных проявлениях неуважения к обществу, как в интернете, так и вне его. Однако меня беспокоит именно обилие мата от публичных людей в социальных сетях. У них десятки и сотни тысяч, даже миллионы подписчиков. Не открою большую тайну, если скажу, что лидером по части злоупотреблений нецензурной лексикой является Шнур. А его последняя матерная стихотворная перепалка с Ксенией Собчак в соцсетях является ярким примером того, за что стоило бы накладывать крупные штрафы», — заявил Манукян.

По его мнению, все прекрасно осознают, что записи в инстаграме доступны детям и подросткам, для которых поведение публичных людей нередко является примером для подражания.

«Если нашим селебрити отказывает самоцензура, значит, нужно помочь им «фильтровать базар» многомиллионными штрафами. Не рядовых пользователей нужно штрафовать за мат, а именно публичных людей, за которыми следят миллионы. Уверен, пришло время депутатам Госдумы внести и проработать законодательную инициативу на эту тему. Тем более что тема на слуху уже несколько месяцев, но дальше разговоров дело не идет. Если эта инициатива будет подготовлена депутатами после новогодних каникул, то на конец января, на очередное заседание нашего экспертного совета, у нас будут все возможности включить ее рассмотрение в повестку. Так что мяч на стороне депутатов», — заключил Вадим Манукян.

Напомним, что на днях произошел конфликт между лидером группы «Ленинград» и Ксенией Собчак. Музыкант опубликовал в своем инстаграме стишок, вдохновившись слухами о разладе между Ксенией и ее супругом Максимом Виторганом . Шнуров, не используя конкретных имен, иронизировал над «медиаперсонами», которые выставляют напоказ свою личную жизнь, а потом возмущаются, что в нее лезут посторонние.

На что Собчак сперва оставила комментарий под публикацией музыканта, а потом в своем микроблоге опубликовала стихотворением в духе самого Шнурова, используя ненормативную лексику.

По некоторой информации, все началось осенью со слухов о романе Собчак с театральным деятелем Константином Богомоловым , который недавно официально развелся с актрисой Дарьей Мороз после восьми лет брака.

После того как Собчак и Богомолов начали вместе посещать светские мероприятия о проблемах в семье стали подозревать и поклонники телеведущей, которые отмечают, что в комментариях к последним публикациям Ксении Собчак часто можно обнаружить колкие ответы Виторгана. Также подписчики замечают, что многие его комментарии позже пропадают.

По информации СМИ, некоторые источники из окружения Собчак подтвердили слухи — между ней и Богомоловым действительно роман. По сообщению инсайдера, на премьере спектакля Богомолова «АЙ ФАК. Трагедия» участники любовного треугольника вели себя цивилизованно и любезно друг с другом общались. Также стало известно, что Новый год Ксения и Максим, встретят порознь.