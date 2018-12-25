Баста окоченел на съемках «голубого огонька»

Фото: ТО «Gazgolder»

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) замерз во время съемок "Новогодней ночи на Первом". Музыканта и его коллегу по кадру Полину Гагарину снимали для праздничной передачи на фоне небоскребов Москва-Сити.

В ночь съемок температура опустилась до -12 градусов, и Баста практически окоченел.