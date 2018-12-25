Баста окоченел на съемках «голубого огонька» 

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) замерз во время съемок "Новогодней ночи на Первом". Музыканта и его коллегу по кадру Полину Гагарину снимали для праздничной передачи на фоне небоскребов Москва-Сити.
В ночь съемок температура опустилась до -12 градусов, и Баста практически окоченел.
"Там такая роза ветров! Продувается со всех сторон! Не повезло с погодой, и больше всего — музыкантам исполнителя, которые оказались совершенно неподготовленными к уличной съемке: бедные ребята жутко замерзли", — цитирует ФАН пресс-службу Первого канала.
Также в съемках приняли участие Emin, Григорий Лепс, Татьяна Навка, Жасмин. Передачу покажут в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года, она прервется только на новогоднее поздравление президента России Владимира Путина.