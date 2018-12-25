Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Баста окоченел на съемках «голубого огонька» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТО «Gazgolder»
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) замерз во время съемок "Новогодней ночи на Первом". Музыканта и его коллегу по кадру Полину Гагарину снимали для праздничной передачи на фоне небоскребов Москва-Сити.
В ночь съемок температура опустилась до -12 градусов, и Баста практически окоченел.
"Там такая роза ветров! Продувается со всех сторон! Не повезло с погодой, и больше всего — музыкантам исполнителя, которые оказались совершенно неподготовленными к уличной съемке: бедные ребята жутко замерзли", — цитирует ФАН пресс-службу Первого канала.
Также в съемках приняли участие Emin, Григорий Лепс, Татьяна Навка, Жасмин. Передачу покажут в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года, она прервется только на новогоднее поздравление президента России Владимира Путина.
Газета.Ru: последние новости
Бузова сражается со Шнуровым за право выступить на "Евровидении" Федосеева-Шукшина отреклась от общения с дочерьми Против сына Игоря Талькова возбудили уголовное дело
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Баста , Татьяна Навка , Владимир Путин , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по военному сектору Украины85
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»95
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко284
Россия начала испытания оружия «Судного дня»13
В Петербурге пациент застрелил врача и убил себя15
Видео
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
05:36
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
Армия Оружие
03:15
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко
Политика
00:21
В Петербурге пациент застрелил врача и убил себя
Происшествия
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
09:08
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Общество
01:00
Синоптики раскрыли погоду в Москве на Новый год
Погода Новости Москвы
01:20
Лукашенко обратился к Путину с просьбой
Политика В мире
01:51
ВСУ привезли ядовитое вещество под Донецк
В мире Армия
01:59
Сирия стянула войска и танки к границе с Турцией
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение