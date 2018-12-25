Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и певица Ольга Бузова имеют равные шансы представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на эксперта информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Николая Соловьева.
По его словам, шансы обоих артистов поехать на «Евровидение» составляют около 14%.
При этом, по мнению букмекеров, с наибольшей вероятностью Россию на конкурсе представят певицы Manizha или Юлианна Караулова — шансы обеих артисток оцениваются в 20%.
Наименьшие шансы — у рэпера Басты: всего 6%.
Также букмекеры называют в числе претендентов Элджея, Монеточку и Гречку.
Песенный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в Израиле 14-18 мая.