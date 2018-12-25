Оценены шансы Бузовой и Шнурова попасть на «Евровидение»

По его словам, шансы обоих артистов поехать на «Евровидение» составляют около 14%.

При этом, по мнению букмекеров, с наибольшей вероятностью Россию на конкурсе представят певицы Manizha или Юлианна Караулова — шансы обеих артисток оцениваются в 20%.

Наименьшие шансы — у рэпера Басты: всего 6%.

Также букмекеры называют в числе претендентов Элджея, Монеточку и Гречку.

Песенный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в Израиле 14-18 мая.