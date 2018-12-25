Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нашла повод уехать»: сестра Фриске открывает свой бизнес на далеком курорте 

Дни.ру + ещё 1 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Журналисты выяснили, что совсем скоро младшая сестра Жанны Фриске Наталья откроет на Шри-Ланке свой бар. Сама родственница артистки не стала скрывать грандиозных перемен в жизни, подтвердив информацию, а в Сети уже говорят, что таким образом Наталья нашла повод покинуть Россию.
Наталья Фриске никогда не скрывала, что Шри-Ланка — ее любимый курорт. Практически каждый год она ездит туда отдыхать с мужем и друзьями. Они наслаждаются солнцем, серфингом, долгими прогулками вдоль океана. А теперь Наталья решила еще больше сблизиться с далеким курортом. Фриске открывает там бар, компетентно сообщает Starhit.
Издание отмечает, что свой бизнес Наталья будет вести вместе с мужем Сергеем Вшивковым. Когда журналисты связались с Фриске, чтобы уточнить данные, она не стала ничего отрицать. "Да, мы действительно открываем кафе. Но пока в процессе ремонта. Откроемся в следующем году", — рассказала репортерам Наталья.
Говорят, сестра покойной артистки занимается бюрократическими формальностями, делает последние покупки перед открытием. Муж ее во всем поддерживает и помогает. Разумеется, в Сети уже отреагировали на новость о собственном бизнесе Натальи. Большинство порадовалось за Фриске. По их мнению, Наталье давно пора выйти из тени сестры и заняться своим делом, которым вполне может стать собственный бар. Фанаты убеждены, что у Натальи есть предпринимательская жилка, ведь ее отец Владимир Борисович на протяжении многих лет успешно держал целую сеть отелей.
Впрочем, нашлись и те, кто высказал мнение, что таким образом, как открытие бизнеса на Шри-Ланке, Наталья нашла прекрасную возможность уехать из России. "Нашла повод уехать", "Сменила Москву на дальний курорт? Ну-ну, флаг в руки…", "Наташа все правильно делает! Уже давно пора жить своей жизнью! Бар на острове Цейлон? Ну и прекрасно! Райская жизнь! — высказались комментаторы.
Дни.ру: последние новости
Бывшая жена Краско осталась на улице после развода "Невозможно связаться": Мария Шукшина скрывается от родственников Михалков и Бондарчук указали Киркорову его место
Комментарии1
Шоу-бизнес , В мире , Жанна Фриске , StarHit , Шри-Ланка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев испугался утраты документов об украинском Крыме
Больше не братья1439
Турецкая поездка детей из Клинцов: вопросов все больше261
Правила оплаты отопления в России изменятся13
Скандал на «Голосе»: в Киеве разводят Ани Лорак3
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
01:40
В Москве заявили об аресте моряков НАТО
Армия
07:39
Депутат Рады в прямом эфире подрался с политологом
В мире Происшествия
00:54
«Ребята, которые были в Турции — везде на первом плане»
Общество
03:06
Больше не братья
Политика В мире
00:38
Айфоны по всему миру превратились в «кирпичи»
Гаджеты Интернет
04:53
Стало известно о готовности Украины к нападению
Политика
00:58
«ВСУ устроили террор населения на границе с Крымом»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение