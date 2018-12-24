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Шаляпин и Цымбалюк-Романовская захотели стать родителями 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певец Прохор Шаляпин и бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская собираются стать родителями в следующем году. Об этом они заявили в эфире программы «Прямой эфир».
В эфире телешоу они рассказали, что задумались о детях и начали проходить медицинское обследование. Гостем программы стала гинеколог Цымбалюк-Романовской, которая подробно рассказала о состоянии здоровья своей пациентки и добавила, что ей не следует тянуть с рождением детей.
Прохор Шаляпин тоже признался, что проверил, может ли он стать отцом. Врачи пообещали, что у него есть на это все шансы.
При этом Шаляпин отметил, что хочет, чтобы у них с Виталиной родился совершенно здоровый ребенок. Если в этом возникнут сомнения, они прервут беременность.
«Виталине ведь почти 40 лет, да и я не так молод. И если у малыша возникнут отклонения в развитии, беременность мы прервем. И не надо меня осуждать», — цитирует певца StarHit.
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Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян , StarHit
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