Шаляпин и Цымбалюк-Романовская захотели стать родителями

Певец Прохор Шаляпин и бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская собираются стать родителями в следующем году. Об этом они заявили в эфире программы «Прямой эфир».

В эфире телешоу они рассказали, что задумались о детях и начали проходить медицинское обследование. Гостем программы стала гинеколог Цымбалюк-Романовской, которая подробно рассказала о состоянии здоровья своей пациентки и добавила, что ей не следует тянуть с рождением детей.

Прохор Шаляпин тоже признался, что проверил, может ли он стать отцом. Врачи пообещали, что у него есть на это все шансы.

При этом Шаляпин отметил, что хочет, чтобы у них с Виталиной родился совершенно здоровый ребенок. Если в этом возникнут сомнения, они прервут беременность.