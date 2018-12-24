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«Смак» уходит с Первого канала 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Кулинарное шоу «Смак» больше не будет телевизионным. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал автор и ведущий «Смака» музыкант Андрей Макаревич.
По его словам, шоу переехало в интернет и будет демонстрироваться на канале в Youtube. Ранее музыкант говорил, что вести программу будет он сам и его сын Иван.
«Бренд принадлежит нашей компании и принадлежал всегда, поэтому мы решили его возобновить в интернете. На Первом канале он больше выходить не будет, пока так…» — сказал Макаревич.
Последний выпуск программы на Первом канале был показан в мае этого года, в ноябре в прямом эфире вышел «Смак» в Youtube. Гостем программы стал Иван Ургант.
Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Иван Ургант , Радиостанция "Говорит Москва"
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