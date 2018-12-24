«Смак» уходит с Первого канала

По его словам, шоу переехало в интернет и будет демонстрироваться на канале в Youtube. Ранее музыкант говорил, что вести программу будет он сам и его сын Иван

«Бренд принадлежит нашей компании и принадлежал всегда, поэтому мы решили его возобновить в интернете. На Первом канале он больше выходить не будет, пока так…» — сказал Макаревич.

Последний выпуск программы на Первом канале был показан в мае этого года, в ноябре в прямом эфире вышел «Смак» в Youtube. Гостем программы стал Иван Ургант.