«Смак» уходит с Первого канала 

Кулинарное шоу «Смак» больше не будет телевизионным. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал автор и ведущий «Смака» музыкант Андрей Макаревич.
По его словам, шоу переехало в интернет и будет демонстрироваться на канале в Youtube. Ранее музыкант говорил, что вести программу будет он сам и его сын Иван.
«Бренд принадлежит нашей компании и принадлежал всегда, поэтому мы решили его возобновить в интернете. На Первом канале он больше выходить не будет, пока так…» — сказал Макаревич.
Последний выпуск программы на Первом канале был показан в мае этого года, в ноябре в прямом эфире вышел «Смак» в Youtube. Гостем программы стал Иван Ургант.