Виталина Цымбалюк-Романовская подарила Прохору Шаляпину круиз по Карибским островам

Певец в январе отправится в путешествие без своей возлюбленной.

После неудачного брака с возрастной бизнесвумен Ларисой Копенкиной и тяжелого расставания с моделью Анной Калашниковой Прохор Шаляпин встретил новую избранницу. Уже не первый месяц певец встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он старается ее поддерживать во всем. Не так давно пианистку приговорили к 200 часам исправительных работ и штрафу в 200 тысяч рублей. Девушка не согласна с решением суда и уже обжаловала его.

Тем временем в обществе ждут, когда влюбленные объявят дату свадьбы. Однако пока Шаляпин не собирается делать предложение руки и сердца Виталине. Ранее он признался, что они хотят обзавестись ребенком. На днях Прохор со своей избранницей прошел полное медицинское обследование. Они планируют, что малыш у них появится уже в будущем году. Решение Цымбалюк-Романовской стать мамой прокомментировала ее родительница Лидия Цымбалюк. Недавно женщина перенесла операцию по удалению раковой опухоли. Оказалось, что из-за скандала связанного с разводом Виталины и Армена Джигарханяна , на фоне стресса, у Лидии образовалась новая опухоль. Теперь женщина снова проходит лечение. В студии передачи «Прямой эфир» она призналась, что чувствует себя лучше.

«В таких случаях надо понимать, что он (Прохор Шаляпин — прим. ред.) хочет. Ей 39 лет, скоро уже будет 40. Она не успела ребенка родить. Если это было бы просто мое эгоистическое чувство, понянчить ребенка, то я бы еще 20 лет назад заявила, что хочу понянчить ребенка. Но я понимаю, что это ее жизнь. Для того, чтобы ребенок был хороший, его надо захотеть. Чтобы его захотеть, должны быть соответствующие условия. В той ситуации, в которой она находится в последнее время, даже врачи бы запретили ей это делать, потому что это вообще большая лотерея. Вопрос детей это лотерея», — прокомментировала мама пианистки решение влюбленных завести ребенка.

Она считает, что им нужно ответственно подойти к рождению малыша.

В студии также появился и сам Прохор Шаляпин. Певец признался, что это он предложил Виталине стать родителями. «У ребенка отчество и фамилия будут отца», — подчеркнула бывшая жена Джигарханяна. Во время эфира Шаляпин заявил, что если уже во время беременности выясниться, что у будущего малыша есть проблемы со здоровьем, то он будет настаивать на том, чтобы его возлюбленная сделала аборт. Артист хочет, чтобы их наследник был здоров. Виталина полностью солидарна с ним в этом вопросе.

Также влюбленные рассказали, как совсем недавно побывали в детском доме. Они навестили малышей и принесли им подарки. Прохор и Виталина пообщались с детьми, попили с ними чай, а также поводили хоровод вокруг елки. Сотрудники детского дома отметили, что считают, что из Шаляпина и Цымбалюк-Романовской получатся хорошие родители. Сам певец поспешил подчеркнуть, что пока он надеется завести своего родного ребенка.

«Я просто почувствовал, что Виталина идеальная мама», — добавил он.