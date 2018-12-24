Самбурская раскритиковала вокал Бузовой

Таким советом Самбурская ответила на комментарий Бузовой к посту актрисы Натальи Рудовой. В этой записи Рудова рассказала о своем «тайм-ауте» в австрийском центре здоровья.

«Мечтаю о таком тайм-ауте. умничка, что нашла время на себя», — написала ей Бузова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Правильно, там лес рядом. Съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было», — ответила певице Самбурская.

Позже комментарий Самбурской был удален.

Поклонники Бузовой вступились за певицу и заявили, что Самбурскую «жаба душит».

«Когда ты уже угомонишься? Бузова не виновата, что ты не можешь заработать…» — написал @americos__.

«Тебе вместе с Бузовой в лес пора, вам есть о чем поговорить будет, у вас одна стезя», — добавила @katechpat.

В октябре Самбурская выступила на сцене «Новой фабрики звезд» с номером, в котором интернет-пользователи усмотрели издевку над Бузовой. Актриса демонстрировала, что поет под фонограмму, повторила движение из клипа Бузовой «Мало половин», также в номере появились таблички с перечеркнутым словом «фанера».