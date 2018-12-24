«Училка» раскритиковала Урганта за безграмотность

Учительница русского пристыдила Урганта

В выпуске с актрисой Паулиной Андреевой и сама гостья, и ведущий произнесли слово «прикус» с ударением на «и», хотя правильно говорить «прикУс».

«Чтобы лучше запомнить, подумайте о закуске: и в слове «закуска», и в слове «прикус» ударение на «у», — отметила Гартман.

По словам учительницы, ударение на «и» в этом слове допустимо только в терминологии дантистов.

«Похоже, Ургант с медициной совсем не дружит», — отметила она.

В одном из выпусков ведущий и его коллега Дмитрий Хрусталев неправильно произнесли название заболевания коклюш: они сказали «кОклюш» с ударением на «о», хотя надо говорить «коклЮш» с ударением на «Ю».

Также Гартман обратила внимание на ошибку, допущенную певцом Иваном Дорном во время беседы с Ургантом. Артист произнес слово «тосты» с ударением на «ы» вместо «тОсты» с ударением на «о».