«Училка» раскритиковала Урганта за безграмотность

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Учительница русского пристыдила Урганта 

Рамблер + ещё 3 33 минуты назад
Учительница русского языка Татьяна Гартман на своем YouTube-канале «Училка vs ТВ» разобрала ошибки, допущенные телеведущим Иваном Ургантом и гостями его шоу «Вечерний Ургант».
В выпуске с актрисой Паулиной Андреевой и сама гостья, и ведущий произнесли слово «прикус» с ударением на «и», хотя правильно говорить «прикУс».
«Чтобы лучше запомнить, подумайте о закуске: и в слове «закуска», и в слове «прикус» ударение на «у», — отметила Гартман.
По словам учительницы, ударение на «и» в этом слове допустимо только в терминологии дантистов.
«Похоже, Ургант с медициной совсем не дружит», — отметила она.
В одном из выпусков ведущий и его коллега Дмитрий Хрусталев неправильно произнесли название заболевания коклюш: они сказали «кОклюш» с ударением на «о», хотя надо говорить «коклЮш» с ударением на «Ю».
Также Гартман обратила внимание на ошибку, допущенную певцом Иваном Дорном во время беседы с Ургантом. Артист произнес слово «тосты» с ударением на «ы» вместо «тОсты» с ударением на «о».
«Скоро Новый год, это слово будет очень актуально. Поэтому давайте запомним, что в слове тост ударение во всех падежах падает на «о» в корне», — подчеркнула учительница.
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Шоу-бизнес , Видео , Паулина Андреева , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев , Иван Дорн
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