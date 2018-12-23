Тили-теле-тесто: Дана Борисова — снова невеста

42-летняя телеведущая вновь попытает счастье в новогоднем выпуске «Давай поженимся!».

— У меня было три условия: спортсмен (в идеале боксер), верующий и без вредных привычек, — рассказала «Антенне» Дана Борисова. — Первый жених был довольно-таки интеллигентным, банковский работник. Второй кандидат — качок и просто помешан на качалке. Третий оказался телохранителей и начал мне истории рассказывать, что в него какая-то аргентинская модель влюблена.

Со мной на программу ходила дочка Полина, ей 11 лет. Готовила песню Мэрайи Кэри в качестве номера, но выступить ей не дали: Лариса Гузеева предупредила, что пойдут взрослые разговоры и попросила удалиться за кулисы. Я ее поддержала.

— В 2014 году я уже участвовала в «Давай поженимся!», и с тем женихом (бизнесменом Алексеем Панковым из Германии. — Прим. «Антенны») у меня действительно были отношения, из чего могу сказать, что программа работает, — продолжает звезда. — Но оказался аферистом… Запутанная история. Когда показывали отрывки из того выпуска, я поразилась, насколько с тех пор изменилась. Какой же я тогда была высокомерной куклой, ничего из себя не представляющей! Мне не понравилось, как я тогда себя вела — с позиции «вы все мне должны». Теперь я другая. А еще заметила, что Гузеева симпатизирует Насте Волочковой — она снималась передо мной в качестве сватов вместе с Никитой Джигурдой и Яной Кошкиной (они выдавали замуж даму с семью детьми). Так Гузеева сфотографировалась с Настей на память, чего обычно не делает, а еще шепнула ей, чтобы та не обращала внимания на завистников в Интернете, что она крутая.

А насчет новых отношений — мне сейчас неохота, вот честно. А вдруг опять что не так пойдет, нет, боюсь. Да и мне самой экстрасенсы предсказали, что новые серьезные отношения меня ждут лишь в мае наступающего года, поэтому на полгода я в полном расслабоне. Главное, у дочки все хорошо, ходит в 5-й класс, занимается английским и йогой, мечтает блогером стать.

В эфир программа с участием Даны Борисовой должна выйти 31 декабря.

А кто еще?

Устроить судьбу на «Давай поженимся!», которая в этом году отметила 10-летие, пытались и другие звезды. «Антенна» узнала, как сложилось у них с теми, кого они выбрали тогда, и как дела в личной жизни сегодня.

Виктор Набутов: «С той, кого выбрал, отношения не сложились. А с которой не выбрал, поддерживаем связь через соцсети, но в живую не встречаемся. Брак меня не пугает, но пока собой я никого обделить не могу, распыляюсь то тут, то там. Как был бабником, так и остался. Никто мой веселый нрав до сих пор не укротил».

Михаил Грушевский (Mihail Grushevskiy): «Это было словно в другой жизни, нет ни малейшего желания вспоминать. А сейчас, что у меня, вы и так знаете (в 2015 году Грушевский женился на переводчике Евгении Гусляровой , в том же году у них родился сын Михаил. — Прим. „Антенны“)».

«Пошел на передачу, потому что Гузеева ко мне благоволит, ей отказать не смог. Выбрал самую миленькую, но после съемок увидел ее в вестибюле без грима и понял, что ошибся. Лучше бы с первой пошел, та и без мейкапа хороша оказалась, да еще и картиночку подарила. А так я неисправимый одиночка, с женщинами только дружу».