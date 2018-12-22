«Сводит концы с концами»: Ротару нашла благодетелей за рубежом

Украинским и российским поклонникам Софии Ротару не удастся насладиться свежим выступлением любимицы. Артистка стала не по карману даже состоятельным фанатам.

Как выяснилось, запросы Софии Михайловны в этом году заметно выросли. К примеру, в декабре стоимость ее выступления составляет 100 тысяч евро.

Однако, если вы захотите пригласить вокалистку на новогодний корпоратив, то можете смело умножать вышеназванную сумму на два. В праздники концерт Ротару обойдется в 200 тысяч евро.

К слову, поклонников, которые готовы так сильно раскошелиться, на Украине не нашлось. Даже для состоятельных граждан Незалежной эта сумма оказалась "неподъемной".

Невозможность подзаработать на родине артистка компенсирует в Казахстане. В Новый год она будет работать там.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян был очень удивлен, узнав, где именно будет гастролировать София Михайловна. Общественник заметил, что есть еще благодетели на этой планете.