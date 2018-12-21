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Волочкова восхитила Люберцы полупрозрачным платьем 

Дни.ру + ещё 1 6 часов назад
Фото: Дни.ру
Изумрудное платье Анастасии Волочковой привело в экстаз поклонников балерины. Артистка появилась в шикарном наряде на концерте в подмосковных Люберцах.
Полупрозрачное платье оставляло не так уж много простора воображению. Добило фанатов весьма откровенное декольте. Поклонники отметили, что Волочкова отлично подобрала наряд: плечи не казались широкими, а бедра — узкими.
"Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Когда я приезжаю в Подмосковье и вижу глаза детей, которые переполнены счастьем, это бесценно. Спасибо вам всем, что пришли! А этот благотворительный концерт я подарила вам от души и сердца", — подписала Анастасия Волочкова выложенный в Facebook снимок.
"Анастасия, очень красивое платье! И вам идет безумно. Вот можете же, когда захотите!", "Настя, вы великолепны в этом платье! Как фарфоровая статуэтка! Хочется на вас смотреть и любоваться", "Платье красивое, удачно подобран наряд", "Кто эта женщина в прекрасном платье?!", — наперебой восторгаются подписчики.
Волосы прима-балерина уложила в замысловатую прическу, наложила яркий макияж. Поклонники не оставили без внимания наряд Волочковой, отметив, что она выгодно подчеркнула свою фигуру, пишет Teleprogramma.pro.
"Даже не широкие плечи, не узкие бедра! Вот что значит хороший фотограф", — отметили фанаты Волочковой.
Напомним, недавно Анастасия Волочкова произвела сенсацию, рассекретив мужчину, который обнимал ее на фотографии, опубликованной балериной. На протяжении нескольких недель журналисты и фанаты буквально с ног сбились, чтобы узнать, кто же является новым возлюбленным Анастасии. Счастливая балерина с завидной регулярностью публиковала фотографии, на которых запечатлен ее любимый мужчина, не показывая его лица.
В итоге Анастасия Волочкова решила рассекретить человека, который обнимал ее на последнем фото. "Мои дорогие, хватит гадать, кто это и чьи это руки! Это — Никита Джигурда!" — объявила Волочкова, выложив целиком фотографию.
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Комментарии9
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Люберцы
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